Φρίκη: Ρώσοι αστυνομικοί βασάνισαν ύποπτο, καίγοντας με σίδερο τους γλουτούς του (pics & vid)

Οι αξιωματικοί, οι οποίοι οδηγήθηκαν σε δίκη, μπορεί να αντιμετωπίσουν μέχρι και 10 χρόνια φυλάκισης για τον «βασανισμό» του 31χρονου υπόπτου.

Ο ποινικός ανακριτής Vitaly Alyabyev είπε ότι οι τρεις αστυνομικοί Roman Krasnyuk,Alexey Stulin kai Roman Bozrekov πιάστηκαν στα πράσα τη στιγμή που έκαιγαν τους γλουτούς του υπόπτου με ένα σίδερο.

