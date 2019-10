Συγκλονιστικό: Κούρδισσα μητέρα κρατάει το άψυχο σώμα της κόρης της και φωνάζει «γιατί;» (vid)

Ένα συγκλονιστικό βίντεο, για πολύ γερά στομάχια, κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, προκαλώντας οργή και απέραντη θλίψη.

Είναι το βίντεο μιας Κούρδισσας μητέρας, που κρατάει το άψυχο κορμί της μικρής κορούλας της, η οποία έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια της σφαγής αμάχων από τα τουρκικά στρατεύματα...

Τα λόγια και η εικόνα της μάνας είναι απερίγραπτα...

I have no words to write to this tweet as I speechless after receiving this video from Syria pic.twitter.com/JKUrbNW6fh

— Mutlu Civiroglu (@mutludc) 12 Οκτωβρίου 2019