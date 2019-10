Ζητούσε από τους αγρότες να κάνει σεξ με τα ζώα τους και επειδή αρνήθηκαν τους έσκαγε τα λάστιχα

Ο κτηνοβάτης έστελνε επιστολές και email και ζητούσε με τους αγρότες να κάνει σεξ με τα ζώα τους. Μάλιστα προτιμούσε κυρίως άλογα ή αγελάδες.

Οι αγρότες όπως είναι φυσικό δεν δέχτηκαν και εκείνος αποφάσισε να τους εκδικηθεί.

Έτσι αποφάσισε να τους σκάει τα λάστιχα. Μάλιστα τους έστελνε και απειλητικά μηνύματα.

Οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του και βρήκα αιχμηρά αντικείμενα.

Man, 31, 'asked to have sex with farm animals then left metal spikes on farmers' driveways when they refused' https://t.co/KLrqdyXbjB

