Αυτοκτόνησε επειδή ζήτησε από την σύζυγο του συντρόφου της να τον μοιράζονται και δεν δέχτηκε!

Μια κοπέλα 25 ετών διατηρούσε σχέση με έναν παντρεμένο άνδρα και όπως φαίνεται τον είχε ερωτευτεί τρελά.

Μάλιστα ήλπιζε πως εκείνος θα χωρίσει την σύζυγό του και θα ζήσουν μαζί.

Ωστόσο, σχεδίαζε χωρίς... τον «ξενοδόχο», καθώς εκείνος έμεινε μαζί της για πέντε μήνες και στην συνέχεια αποκάλυψε τα πάντα στην σύζυγό του, η οποία αντί να έχει την αναμενόμενη -σε αυτές τις περιπτώσεις - αντίδραση, αποφάσισε να δώσει άλλη μια ευκαιρία στον γάμο τους.

Η ερωμένη του απογοητεύτηκε και του είπε: «αν δεν είμαι μαζί σου δεν μπορώ να ζήσω».

Μάλιστα η κοπέλα ήταν τόσο απελπισμένη που ζήτησε από την γυναίκα του να τον μοιράζονται!

Όπως είναι φυσικό, εκείνη αρνήθηκε και λίγες μέρες αργότερα η κοπέλα βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της.

Ο κ. Hardman, ο παντρεμένος σύντροφος της κοπέλας, είπε στην αστυνομία: «Στην αρχή δεν ήμασταν τίποτα περισσότερο από φίλοι. Σύντομα, η φιλία μετατράπηκε σε σχέση η οποία συνεχίστηκε για περίπου πέντε μήνες».

«Θέλαμε να ζήσουμε μαζί», ανέφερε ο άνδρας «και αρχικά το είπα στην σύζυγό μου ώστε να χωρίσουμε. Αλλά τελικά αποφάσισα να δώσω ακόμα μια ευκαιρία στον γάμο μου».

Επίσης ανέφερε: «Όταν μου είπε ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εμένα προσπάθησα να την ηρεμήσω και να την πείσω πως δεν πρέπει να κάνει καμιά ανοησία. Λίγες μέρες μετά μιλήσαμε ξανά και επέμενε στα όσα μου έλεγε. Προσπάθησα ξανά να την μεταπείσω».

Τελικά η κοπέλα αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή της.

Events planner, 25, took her own life after married man ended their affair https://t.co/wDOCZ0sfLF pic.twitter.com/1AsguDGBLC

— Daily Mirror (@DailyMirror) October 11, 2019