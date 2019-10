Ύποπτος για τρομοκρατική ενέργεια ο άνδρας που μαχαίρωσε τρεις ανθρώπους σε εμπορικό κέντρο στο Μάντσεστερ

«Αρχικά συνελήφθη για σοβαρή επίθεση και τέθηκε υπό κράτηση», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αστυνομικός υποδιευθυντής Ρας Τζάκσον.

«Έχει τεθεί τώρα επίσημα υπό κράτηση ως ύποπτος για προετοιμασία και υποκίνηση τρομοκρατικής ενέργειας», είπε.

Τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και όχι πέντε, όπως είχε αναφερθεί αρχικά, σύμφωνα με τις ομάδες διάσωσης και την αστυνομία.

Δύο γυναίκες που τραυματίστηκαν είναι σε «σταθερή» κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία. Τραυματίστηκε επίσης ένας άνδρας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Με ανάρτησή του στο Twitter ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε «σοκαρισμένος» και είπε ότι η σκέψη του είναι κοντά στα θύματα, ευχαριστώντας τις υπηρεσίες διάσωσης και τους ερευνητές για το έργο τους.

