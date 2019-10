Σε κατάσταση συναγερμού η Καλιφόρνια λόγω πυρκαγιών (vids)

Η πυρκαγιά, που έχει ονομαστεί Saddleridge Fire και ξέσπασε χθες το βράδυ, έχει ήδη μετατρέψει σε στάχτη σχεδόν 20.000 στρέμματα. Σύμφωνα με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, μαίνεται ανεξέλεγκτη.

Καθώς ενισχύεται από τους θερμούς ανέμους, χαρακτηριστικό της πολιτείας, και την ξηρασία, κατακαίει 3.000 στρέμματα την ώρα, διευκρίνισε ο επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων Ραλφ Τεράζας.

«Το ποσοστό υγρασίας ανέρχεται αυτή τη στιγμή στο 7%, οι άνεμοι πνέουν με ταχύτητα 30-40 χλμ/ώρα με ριπές στα 80χλμ/ώρα, επομένως μπορείτε να φανταστείτε την απόσταση που διανύουν οι φλόγες» εξήγησε ο ίδιος, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Από την πυρκαγιά, τα αίτια της οποίας δεν έχουν αποσαφηνιστεί, έχει ήδη χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος. Ένας άνδρας 50 ετών απεβίωσε από καρδιακή ανακοπή, με τον θάνατό του να αποδίδεται στην πυρκαγιά, λένε οι αρχές.

Τουλάχιστον 1.000 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Περίπου 25 σπίτια έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές στην πληγείσα περιοχή με τις αρχές να εκδίδουν εντολές εκκένωσης.

«Οι εντολές εκκένωσης αφορούν περί τις 23.000 κατοικίες, ήτοι 100.000 ανθρώπους» διευκρίνισε ο αρχηγός της αστυνομίας του Λος Άντζελες Μάικλ Μουρ, ο οποίος κινητοποίησε 250 αστυνομικούς για να εφαρμόσουν το μέτρο.

«Εάν μένετε στις περιοχές όπου εφαρμόζονται αυτές οι εντολές, δεν θα μπορέσουμε να εγγυηθούμε την ασφάλειά σας» υπογράμμισε ο αξιωματικός, απευθύνοντας έκκληση στους κατοίκους να σεβαστούν τις διαταγές και να σπεύσουν στα καταφύγια.

«Να είστε προετοιμασμένοι ότι αυτό θα διαρκέσει σήμερα, αύριο και την Κυριακή» προειδοποίησε ο Μουρ.

Μια άλλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε απόσταση 100 χλμ ανατολικά του Λος Άντζελες.

Ένα ελικόπτερο και περισσότεροι από 200 πυροσβέστες επιχειρούν σήμερα στην περιοχή, με τις φλόγες να έχουν ήδη καταστρέψει 74 κτίρια.

