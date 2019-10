Κίνα: Γέφυρα κατέρρευσε πάνω σε αυτοκίνητα, φόβοι για νεκρούς (vids)

Φόβους για νεκρούς εκφράζουν οι αρχές στην Κίνα μετά την τρομακτική κατάρρευση μιας γέφυρας πάνω σε δρόμο όπου κυκλοφορούσαν αυτοκίνητα.

«Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε το κινεζικό τηλεοπτικό δίκτυο σε ένα μήνυμα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Weibo.

Οι αρχές προσπαθούν να καθορίσουν «τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών».

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο από κινεζικά ΜΜΕ διακρίνεται η γέφυρα, ύψους πολλών μέτρων, να καταρρέει από μία πλευρά συνθλίβοντας τα αυτοκίνητα που βρίσκονται από κάτω.

Στις εικόνες φαίνονται επίσης δύο αυτοκίνητα που έχουν καταπλακωθεί από τα συντρίμμια με μόνα ορατά σημεία τους να είναι το καπό τους ή τα φώτα τους που διακρίνονται κάτω από τεράστιους όγκους μπετόν.

Το CCTV αναφέρει πως τουλάχιστον 3 οχήματα «έχουν συνθλιβεί», εκ των οποίων στο ένα δεν υπήρχαν επιβάτες, και προβάλλει πλάνα από τους εκσκαφείς που επιχειρούν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο σημείο του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με το κινεζικό τηλεοπτικό δίκτυο, είναι πιθανόν ο οδηγός ενός φορτηγού, με πολύ βαρύ φορτίο, να πήγε παράνομα από τη γέφυρα προκαλώντας την κατάρρευσή της.

Bridge collapses on traffic in China. Brutal. https://t.co/KOmtk8wyfI

Keep talk about bridge collapse in China. 塌方事故現場。 pic.twitter.com/yX6xJUY78v

— mimi (@mimi03846641) October 10, 2019