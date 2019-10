Έδωσε στη 2χρονη κόρη της το κινητό για να παίξει και αγόρασε καναπέ από το ίντερνετ

Μια μητέρα έδωσε στην κόρη της, η οποία είναι 2 ετών, το κινητό της για να παίξει λίγη ώρα.

Ωστόσο αυτό που συνέβη δεν το πίστευε η μητέρα της μικρής.

Το κοριτσάκι σε αυτό το διάστημα πρόλαβε να παραγγείλει έναν καναπέ 350 λιρών από το Amazon.

Αξίζει να σημειωθεί πως λίγες μέρες νωρίτερα είχαν πάει μαζί σε μαγαζί όπου κοίταξαν για καναπέ. Έτσι η μικρή αποφάσισε να το... πάρει πάνω της και να ασχοληθεί με τις αλλαγές της διακόσμησης.

Όσο η μητέρα της κοιτούσε καναπέδες στο μαγαζί, το μόλις 2 ετών κορίτσι της είπε: «Μαμά δώσε μου το κινητό σου».

Η γυναίκα της το έδωσε και λίγες μέρες μετά έλαβε ένα μήνυμα που ανέφερε την ημερομηνία παραλαβής του καναπέ.

Η μητέρα της μικρής ωστόσο αποφάσισε να τον πουλήσει, σε πιο χαμηλή τιμή, καθώς οι χρεώσεις για την μεταφορά και την παραλαβή ήταν αρκετά μεγάλες.

Συγκεκριμένα έγραψε στην αγγελία: «Πωλείται καινούριος καναπές, τον οποίο αγόρασε κατά λάθος η μικρή μου κόρη. Δεν μπορώ να τον επιστρέψω».

Όμως τελικά η Amazon της επέστρεψε όλο το ποσό των χρημάτων και παράλληλα της έδωσε την επιλογή να κρατήσει τον καναπέ ή να τον δωρίσει.

Επίσης, την ενημέρωσαν ότι η λειτουργία «1 κλικ» στους λογαριασμούς της είχε απενεργοποιηθεί, ώστε να μην της συμβεί ξανά κάτι παρόμοιο.

Η Ισαμπέλα ελπίζει πως η εμπειρία της θα γίνει παράδειγμα για άλλους γονείς που δίνουν τα τηλέφωνά τους στα παιδιά τους για να μείνουν ήρεμα.

"Mum gives toddler her phone to play with and £350 Amazon sofa turns up at house - Mirror Online" ( https://t.co/lWcbSvgeK4 )

— Noxi (@June4th) October 9, 2019