Ξεκίνησε η στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στη Συρία

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στη βόρεια Συρία.

«Μαζί με τον συριακό εθνικό στρατό, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν την επιχείρηση ενάντια στο PKK/ YPG και το Ισλαμικό Κράτος στη Βόρεια Συρία», έγραψε ο Ερντογάν στην ανάρτησή του.

«Στόχος μας είναι να καταστρέψουμε τον διάδρομο τρομοκρατίας που προσπαθεί να δημιουργηθεί στα νότια σύνορά μας και να φέρουμε ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή», έγραψε ακόμη ο Τούρκος πρόεδρος.

«Με την επιχείρηση θα εξαλείψουμε την τρομοκρατική απειλή στη χώρα μας. Χάρη στη ζώνη ασφαλείας που θα δημιουργήσουμε, θα διασφαλίσουμε ότι οι Σύροι πρόσφυγες θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Θα προστατεύσουμε την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και θα απελευθερώσουμε τους ανθρώπους της περιοχής από την τρομοκρατία», διεμήνυσε ακόμη ο Τούρκος πρόεδρος μέσω Twitter.

Ακούστηκαν εκρήξεις σε περιοχές που βρίσκονται άνδρες της κουρδικής πολιτοφυλακής. όπως ανέφεραν τουρκικά Μέσα.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area.

