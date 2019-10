Πυροβολισμοί σε συναγωγή και εστιατόριο στην Γερμανία: Νεκροί και πολλοί τραυματίες

Συγκεκριμένα, ένοπλοι άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως έξω από συναγωγή και εστιατόριο με κεμπάπ, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον δυο ανθρώπων.

Αρχικά οι αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για έναν δράστη αλλά στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι οι ένοπλοι στην περιοχή ήταν περισσότεροι.

Γερμανικά ΜΜΕ μετέδωσαν στιγμιότυπα από την επίθεση όπου απεικονίζεται ένας εκ των δραστών να βγαίνει από ένα αυτοκίνητο, μάρκας VW, και να πυροβολεί αδιακρίτως.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Bild ανάμεσα στους νεκρούς είναι μία γυναίκα ενώ υπάρχουν και πολλοί τραυματίες.

Έχει συλληφθεί ένα άτομο και αναζητούνται τα υπόλοιπα. Οι Αρχές επισημαίνουν ότι πρόκειται για οργανωμένη επίθεση, ενώ αναζητείται και το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τρεις συνολικά δράστες.

#BREAKING : Halle (Saxony-Anhalt) , Germany - At least 2 shot dead outside a synagogue . Also reports of a grenade been thrown at a Jewish Cemetery. Gunmen has fled the scene in a vehicle heading in direction of Leipzig.#Halle

— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) 9 Οκτωβρίου 2019