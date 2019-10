Μαύρος Θάνατος: Αυτή είναι η ρωσική πόλη από όπου εξαπλώθηκε η πανούκλα, αφανίζοντας το 60% του πληθυσμού (pics)

Οι επιστήμονες κατάφεραν να ανακατασκευάσουν τα βακτήρια που προκάλεσαν τον Μαύρο Θάνατο, αναλύοντας δόντια πιθανών θυμάτων του από όλη την Ευρώπη.

Τα ευρήματά τους, λοιπόν, «μαρτυρούν» πως η ασθένεια είχε ένα και μοναδικό σημείο προέλευσης: Τη ρωσική πόλη Λαϊσέβο!

Ο Μαύρος Θάνατος -γνωστός και ως Μαύρη Πανώλη ή Μεγάλη Πανούκλα- ξέσπασε στην Ευρώπη και την αποδεκάτισε, την περίοδο από το 1346 έως το 1353.

Η πανδημία προκλήθηκε από ένα βακτηρίδιο ονόματι Yersinia pestis (βάκιλος του Γερσίν), το οποίο, αφενός μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές πανώλης και αφετέρου να μεταδοθεί στον άνθρωπο από τους ψύλλους!

