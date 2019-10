Συγκλονιστικό: Πελεκάνος προσπαθεί να επαναφέρει τον νεκρό φίλο του σε ζωολογικό κήπο (vid)

Το συγκινητικό βίντεο δείχνει τον πελεκάνο να καταβάλει προσπάθειες να «ξυπνήσει» τον άλλον πελεκάνο, ο οποίος, δυστυχώς, δεν επανέρχεται...

Λίγο αργότερα και μπροστά στα μάτια των σοκαρισμένων θεατών, ένας υπάλληλος του ζωολογικού κήπου εμφανίζεται και παίρνει το νεκρό πουλί.

Ένας πατέρας δύο μικρών παιδιών, που έφυγαν κλαίγοντας από τον ζωολογικό κήπο, όπως και άλλα παιδάκια, τράβηξε το βίντεο, τονίζοντας πως «το περιστατικό ήταν τρομερά στενάχωρο. Έρχεσαι να δεις τα θαύματα της φύσης και τελικά βλέπεις αυτό το πράγμα. Ήταν σοκαριστικό».

A Pelican Tries To Revive Its Dead Friend At Singapore Zoo. The video is just another thing that shows us how much animals are capable of feeling. They can not voice their sadness but you can definitely tell they feel in there soul what it’s like to lose a loved one. pic.twitter.com/LIZlpi1aJH

