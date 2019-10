Θλιβερή φωτογραφία: 12χρονος Εβραίος αναγκάζεται να φιλήσει το παπούτσι μουσουλμάνου συμμαθητή του για να γλιτώσει το ξύλο (pic)

Αυτό το θλιβερό περιστατικό μπούλινγκ έλαβε χώρα σε πάρκο της Αυστραλίας, με τους Εβραίους της χώρας να «βράζουν».

Το νεαρό αγόρι δέχθηκε συνεχόμενες απειλές για τη σωματική του ακεραιότητα, ενώ άλλα εννέα άτομα, 12χρονοι και 13χρονοι, τον είχαν κυκλώσει!

Τελικά, έσκυψε και φίλησε το παπούτσι του συμμαθητή του, με κάποιον από τους υπόλοιπους εννέα να βγάζει τη θλιβερή φωτογραφία και να τη δημοσιεύει στο Instagram, γελοιοποιώντας ακόμη περισσότερο τον Εβραίο μαθητή.

Όπως ανέφερε η μητέρα του στο Australian Jewish News, ξεγέλασαν τον γιο της να τους ακολουθήσει, λέγοντάς του ότι θα παίξουν ποδόσφαιρο σε κοντινό πάρκο. Τόνισε, δε, πως είχε δεχθεί και νωρίτερα μπούλινγκ, στο γυμνάσιο Τσέλτενχαμ, με άλλους μαθητές να εκτοξεύουν αντισημιτικά σχόλια εναντίον του!

