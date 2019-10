Ένας τεράστιος αστεροειδής χτύπησε τη Γη πριν 12.800 χρόνια προκαλώντας μια μίνι εποχή παγετώνων (pics)

Οι επιστήμονες ανέλυσαν δείγματα εδάφους από ένα σημείο που λέγεται Wonderkrater (ηλικίας 30.000 ετών) και εντόπισαν μεγάλη ποσότητα πλατίνας (λευκόχρυσος), η οποία, όπως υποστηρίζουν, πιθανότατα προήλθε από τον εν λόγω αστεροειδή, που χτύπησε τον πλανήτη και προκάλεσε μια μικρή εποχή παγετώνων.

Παρότι μικρή, ωστόσο, οι ερευνητές πιστεύουν πως ήταν αρκετή για να εξαλείψει δεκάδες είδη θηλαστικών, συμπεριλαμβανομένων των τεράστιων αρχαίων γκνου και των μαμούθ, αλλά και να αποδεκατίσει τον ανθρώπινο πληθυσμό! Οι επιστήμονες, μάλιστα, τονίζουν ότι τα κομμάτια «αιχμηρής πλατίνας», που ανακαλύπτονται στα αρχαία δείγματα εδάφους ολόκληρου του κόσμου, είναι θραύσματα μετεωριτών που συνετρίβησαν στη Γη.

Οι μετεωρίτες είναι πλούσιοι σε πλατίνα και στην περιοχή του Wonderkrater, στην επαρχία Limpopo, βόρεια της Πρετόρια, στη Νότια Αφρική, έρχονται να προστεθούν στην παγκόσμια συγκομιδή ακόμη 30 αιχμηρά κομμάτια. Συνολικά, έχουν βρεθεί 28 περιοχές παγκοσμίως με μεγάλη ποσότητα πλατίνας.

Τα ευρήματα, λοιπόν, των ερευνητών του πανεπιστημίου του Witwatersrand στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής «υποστηρίζουν» εν μέρει τη θεωρία ότι ένας μετεωρίτης συνετρίβη στη Γη με παγκόσμιες συνέπειες -μαζί με ακόμη έναν, που ανακαλύφθηκε στη Χιλή. Προκάλεσε, δε, ένα επεισόδιο ταχείας ψύξης, που ονομάζεται The Young Dryas και πιστεύεται ότι συνέβαλε καταλυτικά στην εξαφάνιση πολλών ειδών μεγάλων ζώων, περίπου πριν από 12.800 χρόνια.

