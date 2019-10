Σε αυτό τα νησί τα μαμούθ επέζησαν 7.000 χρόνια περισσότερα από τα ηπειρωτικά «ξαδέρφια» τους (pics)

Οι ερευνητές υποστηρίζουν τώρα πως τα μαμούθ χωρίστηκαν όσο η Γη άλλαζε, με αποτέλεσμα, όσα βρέθηκαν σε νησιωτικές περιοχές, απομονωμένα, να γλιτώσουν για αρκετά χρόνια τον αφανισμό εκείνων που παρέμειναν στις ηπείρους.

Το εν λόγω νησί, λοιπόν, όπου οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει πολλά -και σε εξαιρετική κατάσταση- απολιθώματα, είναι η Νήσος Βράνγκελ, στον Αρκτικό Ωκεανό, ανάμεσα στην Θάλασσα Τσούκτσι και στην Ανατολική Σιβηρική Θάλασσα.

Σήμερα αποτελεί, μάλιστα, έναν από τους πιο απομακρυσμένους προστατευόμενους δρυμούς σε ολόκληρη τη Ρωσία. Ολόκληρο το νησί είναι διάσπαρτο με σπειροειδείς χαυλιόδοντες μαμούθ!

Από τις έρευνες διαπιστώθηκε πως τα συγκεκριμένα μαμούθ (ένα νανοειδές υποείδος) άντεξαν πολύ περισσότερο, μέχρι να φτάσει στο νησί ο άνθρωπος...

Σε συνδυασμό με το κρύο και την υποβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού, εξαφανίστηκαν, τελικά και αυτά.

