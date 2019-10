6χρονη πέθανε αφού γνώρισε την αδερφή της: Κράτησαν για 5 μέρες το άψυχο σώμα της

Η Darcy, 6 ετών, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό της, καθώς καλωσόρισε την αδερφή της Beatrice στον κόσμο.

Αλλά οι αδελφές μοιράστηκαν μόλις πέντε μέρες μαζί πριν η εξάχρονη Ντάρσι πεθάνει από μια σπάνια ασθένεια, από την οποία έπασχε από την γέννησή της.

Μετά το θάνατό της, οι γονείς Kristian D'Rosario και Emily Nixon πέρασαν στη συνέχεια πέντε ακόμα «πολύ ξεχωριστές μέρες» μαζί σαν τετραμελής οικογένεια με το σώμα της μικρής σε ένα νοσοκομείο.

Το ζευγάρι ήταν σε θέση να καθίσει με το σώμα της Darcy σε δωμάτιο με ειδικά διαμορφωμένη θερμοκρασία, φωτογραφίζοντας και δημιουργώντας «έργα τέχνης» με τα δυο κορίτσια.

Η 25χρονη Μις Νίξον δήλωσε ότι η εμπειρία ήταν «παρήγορη» και όταν ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσει τελικά το σώμα της Darcy στο νοσοκομείο για τα παιδιά στο Wetherby στο West Yorkshire, δεν ήθελε να φύγει.

«Όταν ο ξενώνας ανέφερε ότι την πήρε εκεί, δεν ήμουν σίγουρος αν θα μπορούσα να καθίσω μαζί της για πέντε ημέρες», είπε η μητέρα της. «Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το κάνω, αλλά μόλις μπήκαμε στο ξενώνα, ένιωθα τόσο ήρεμη. Θέλαμε να περάσουμε χρόνο μαζί της και να τραβήξουμε φωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένης της και της Bea για να τις της δείξουμε όταν είναι μεγαλύτερη».

Pictured: Tragic big sister, six, meets her newborn baby sibling just five days before she died from a rare condition she had suffered with since birth

via https://t.co/BR8uKYmiL9 https://t.co/YnuLoh2k7A

— GEOFF’S WORLD,RETIRED ROCK MUSO&SOLO ENTERTAINER. (@Geoffkernow) October 7, 2019