Περισσότεροι από 5 χιλιάδες κρατούμενοι πεθαίνουν σε αυτήν τη φυλακή κάθε χρόνο (pic & vid)

Περίπου 5.200 κρατούμενοι στη New Bilibid Prison (NBP) χάνουν τη ζωή τους ετησίως εξαιτίας του υπερπληθυσμού, των ασθενειών και της βίας, σύμφωνα με τον επικεφαλής γιατρό, Ernesto Tamayo, που μίλησε στο CNN, περιγράφοντας μία τραγική -τουλάχιστον- κατάσταση.

Ο Tamayo είπε, σε ακρόαση της Γερουσίας της χώρας την περασμένη Πέμπτη, ότι ο υπερπληθυσμός έχει οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη έξαρση της πνευμονικής φυματίωσης, ενώ η NBP, που βρίσκεται στην πόλη Muntinlupa, έξω από την πρωτεύουσα της Μανίλα, έχει εμπλακεί, επίσης, σε διάφορα σκάνδαλα τους τελευταίους μήνες...

Η ακρόαση της Γερουσίας την Πέμπτη ήταν μόνο η τελευταία εξέλιξη, σε μία συνεχιζόμενη έρευνα για καταγγελίες περί διαφθοράς στο σωφρονιστικό σύστημα των Φιλιππίνων, συνολικά.

Η δημόσια κατακραυγή ξεκίνησε, ουσιαστικά, τον Αύγουστο, όταν υπήρξαν φήμες ότι ένας πρώην δήμαρχος, που βρίσκεται στη φυλακή από το 1993 για βιασμό και ανθρωποκτονία, θα απελευθερωνόταν νωρίς λόγω καλής συμπεριφοράς. Στη συνέχεια, τον Σεπτέμβριο, ένας μάρτυρας ισχυρίστηκε πως οι αξιωματούχοι της φυλακής προσφέρθηκαν να συντομεύσουν την ποινή του συζύγου της έναντι αμοιβής 50.000 πέσος (περίπου 970 δολάρια).

About 5,200 inmates at the New Bilibid Prison (NBP) die annually due to overcrowding, disease and violence, according to hospital medical chief Ernesto Tamayo, CNN affiliate CNN Philippines reported. https://t.co/UhSOJExEWG

— Sabores Latinos (@Sabor_LatinosCR) 5 Οκτωβρίου 2019