Κλιμακώνεται η ένταση: Η Τουρκία στέλνει στρατιώτες και άρματα στα σύνορα με τη Συρία (pics & vids)

Το τουρκικό πρακτορείο DHA ανέφερε ότι μεταφέρονται άρματα και θωρακισμένα οχήματα στην περιοχή του Ακτσάκαλε, στα νοτιοανατολικά σύνορα.

Ο τελικός προορισμός τους είναι η πόλη Τελ Αμπιάντ, εντός του συριακού εδάφους.

People of NE #Syria gather to protest a possible military operation of Turkey via @cmoc_sdf pic.twitter.com/iASWd7yRou

Εννέα φορτηγά μεταφοράς οχημάτων και ένα λεωφορείο γεμάτο με στρατιώτες έφτασαν στο Ακτσάκαλε τη νύχτα του Σαββάτου, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu. Οι μονάδες αυτές μετακινήθηκαν από τη Σανλιούρφα, όπου τον περασμένο Μάρτιο ο τουρκικός στρατός άνοιξε ένα κέντρο διοίκησης.

Το Σάββατο ο πρόεδρος Ερντογάν είπε ότι η χερσαία και αεροπορική στρατιωτική επιχείρηση στα ανατολικά του Ευφράτη μπορεί να συμβεί «ακόμη και σήμερα ή αύριο».

Υποστήριξε επίσης ότι η Άγκυρα «αναγκάστηκε» να αναλάβει στρατιωτική δράση για τη δική της ασφάλεια και ώστε οι Σύροι που εκτοπίστηκαν από τον πόλεμο να επιστρέψουν στην πατρίδα τους το συντομότερο δυνατόν.

Helicopters of the #Turkish Armed Forces fly across the border with #Syria near Tal Abyad

The barrels of tanks and howitzers have been directed at Tal Abyad occupied by the PKK/YPG terror group pic.twitter.com/TS70gVfJwc

— EHA News (@eha_news) 6 Οκτωβρίου 2019