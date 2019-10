Καταζητείται άνδρας που κυκλοφορεί με κολυμβητικό μαγιό και φράσεις με μελάνι στο σώμα του σχετικές με τα γεννητικά του όργανα (pic & vid)

Ο άνδρας εθεάθη στην περιοχή γύρω από το πανεπιστήμιο του Kent State, νωρίς το πρωί της περασμένης Δευτέρας, ενώ καταγράφηκε από κάμερα σε κουδούνι σπιτιού αδελφότητας του πανεπιστημίου, να στέκεται μπροστά στην πόρτα, κρατώντας το κινητό του.

Στο σώμα του έχει γράψει με μελάνι φράσεις όπως «γέλα μαζί μου», «πέος γαρίδα» και «διεστραμμένος» -σε περίπτωση που δεν το καταλάβει κάποιος...

Σχεδίασε, μάλιστα και βέλη στα πόδια του, που δείχνουν στα γεννητικά του όργανα, με τις φράσεις «τόσο μικροσκοπικό» και «4 ίντσες».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο εν λόγω τύπος εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε ένα σπίτι στα τέλη Αυγούστου. Τότε, βέβαια, ήταν ολόγυμνος και χόρευε στην μπροστινή βεράντα.

Οι αστυνομικοί πιστεύουν, επίσης, ότι ο άνδρας έχει στείλει μια γυμνή φωτογραφία και μηνύματα μέσω των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης σε μέλη της συγκεκριμένης αδελφότητας του πανεπιστημίου.

