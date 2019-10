Ανακαλύφθηκε απολίθωμα νέου είδους πτερόσαυρου 96 εκατ. ετών (pics)

Το απολίθωμα είναι σε εξαιρετική κατάσταση και η ομάδα των παλαιοντολόγων έχει την ευκαιρία να δώσεις απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Τα υπολείμματα του ιπτάμενου ερπετού, μάλιστα, είναι, σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα πιο καλοδιατηρημένα που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ!

Οι παλαιοντολόγοι έδωσαν στον πτερόσαυρο το λατινικό όνομα Ferrodraco Lentoni, που σημαίνει «σιδερένιος δράκος».

«Αυτός ο νέος πτερόσαυρος είχε άνοιγμα φτερών περίπου 4 μέτρα και κεφάλι μήκους 60 εκατοστά», ανέφερε μία από τους συγγραφείς της μελέτης, η Adele Pentland, παλαιοντολόγος στο Πανεπιστήμιο του Swinburne.

Η Pentland σημείωσε ότι η περιοχή του Winton, στην Αυστραλία, η οποία αποτελείται, πλέον, από αγροκτήματα προβάτων και βοοειδών, ήταν γεμάτη από σαυρόποδα με μακρύ λαιμό, σαρκοφάγα θερόποδα (συμπεριλαμβανομένου του Τυραννόσαυρου Ρεξ), αγκυλοφάγους, ορνιθόποδα, καθώς και πτερόσαυρους. Να σημειώσουμε ότι, παρόλο που οι πτερόσαυροι συχνά συγχέονται με τους δεινοσαύρους, είναι ένα διαφορετικό είδος.

«Με συνολικά 30 διατηρημένα οστά, που είναι το 10% του σκελετού του Ferrodraco Lentoni, ο αριθμός των οστών από πτερόσαυρους που έχουν βρεθεί στην Αυστραλία έχει τριπλασιαστεί τώρα», δήλωσε η Pentland.

A Swinburne PhD candidate has examined the fossilised bones of a newly discovered winged reptile. @AdelePentland is leading the research team investigating Ferrodraco lentoni - a 96 million year old pterosaur https://t.co/BHNm1YjRnb #swinburneresearch pic.twitter.com/UwNfebHytD

— Swinburne University of Technology (@Swinburne) 4 Οκτωβρίου 2019