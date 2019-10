Χονγκ Κονγκ: Διαδηλωτές καθαρίζουν τους δρόμους μετά τις συγκρούσεις με την αστυνομία (vids)

Παρά τη συνεχιζόμενη... κόλαση των τελευταίων μηνών, διαδηλωτές στο Χονγκ Κονγκ επιδεικνύουν απίστευτο πολιτισμό, παίρνοντας μια πρωτοβουλία, που, αν μη τι άλλο, εντυπωσιάζει.

Όπως μπορείτε να δείτε, αφότου σταμάτησαν οι σφοδρές συγκρούσεις με την αστυνομία, την περασμένη Παρασκευή (4/10), οι διαδηλωτές, όλοι μαζί, μαζεύουν τα σκουπίδια και βάζουν στην άκρη τα οδοφράγματα, προκειμένου να καθαρίσουν και να ανοίξουν οι δρόμοι!

Θυμίζουμε, εκατομμύρια πολίτες βγαίνουν στους δρόμους του Χονγκ Κονγκ και διαδηλώνουν σχεδόν καθημερινά πια, με αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου για τις εκδόσεις υπόπτων στην Κίνα.

Φροντίζουν, όμως, όπως φαίνεται, και για την καθαριότητα μετά.

2am in the morning, young Hong Kong protesters volunteering to pick up the trash after all the chaos.

That, is the quality of our people.#HongKong pic.twitter.com/057coxzpw9

— Denise Ho (HOCC) (@hoccgoomusic) 12 Ιουνίου 2019