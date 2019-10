Έφηβος σκότωσε δικηγόρο με κατσαβίδι επειδή του έδωσε προτεραιότητα!

Το όνομα του εφήβου που δολοφόνησε έναν δικηγόρο με κλεμμένο κατσαβίδι αφού σταμάτησε για να του επιτρέψει να περάσει από μια πόρτα, έγινε γνωστό καθώς ενηλικιώθηκε.

Ο Ewan, 18 ετών, σκότωσε με κατσαβίδι τον Peter Duncan, 52, στην Παλιά Πλατεία Eldon του Newcastle, αφού είχε κλέψει μια «ποσότητα κατσαβιδιών» από κοντινό Poundland νωρίτερα εκείνη την ημέρα.

Στο δικαστήριο Crown Court του Λιντς αναφέρθηκε πως ο κ. Duncan ήταν «σε λάθος μέρος την λάθος στιγμή».

Ο νεαρός παραδέχτηκε την ενοχή του για τη δολοφονία, την κλοπή και την κατοχή ενός επιθετικού όπλου.

Ο εισαγγελέας Kevin Wardlaw είπε ότι ο κ. Duncan και ο δολοφόνος του έρχονται σε επαφή μεταξύ τους τυχαία στην είσοδο του εμπορικού κέντρου, όταν περπατούσαν προς αντίθετες κατευθύνσεις.

Ο Ιρλανδός είχε κλέψει τα κατσαβίδια και έψαχνε την παρέα του.

Ο κ. Wardlaw δήλωσε: «Ο νεκρός έγειρε το χέρι του για να περάσει ο εναγόμενος, όπως φαίνεται από τις κάμερες ασφαλείας. Ο κ. Duncan κατάφερε να σπρώξει τον έφηβο, οπότε ο νεαρός τον σκότωσε με ένα χτύπημα στην καρδιά. Κατάφερε να περπατήσει σε μικρή απόσταση, προτού καταρρεύσει στο πάτωμα».

Ο δικηγόρος και αφοσιωμένος πατέρας έσπευσε στο νοσοκομείο στις 6.20 μ.μ. στις 14 Αυγούστου, αλλά πέθανε λίγο αργότερα.

Η οικογένειά του εκλιπόντος τον περιέγραψε ως «αφοσιωμένο πατέρα και σύζυγο».

Συγκεκριμένα ανέφεραν: «Ήταν ένας καλός άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα ο πρώτος που βοηθούσε τους άλλους. Ήταν αγαπητός από όλους όσους τον γνώριζαν».

