Στους δρόμους χιλιάδες Σκωτσέζοι, διαδήλωσαν υπέρ της ανεξαρτησίας (pics & vids)

Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν γύρω στις 13:00, τοπική ώρα, από το βασιλικό πάρκο Χόλιρουντ. Κρατούσαν σκωτσέζικες σημαίες και ορισμένοι φορούσαν κιλτ και έπαιζαν γκάιντες.

Μεταξύ των διαδηλωτών ήταν και η βουλευτίνα του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας (SNP), Τζοάνα Κέρι, η οποία έχει προσφύγει στα δικαστήρια, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, θα εφαρμόσει τον νόμο που ψηφίστηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου από τη Βουλή των Κοινοτήτων και του επιβάλει να ζητήσει αναβολή του Brexit στην περίπτωση που δεν καταλήξει σε κάποια συμφωνία με τις Βρυξέλλες μέσα στις επόμενες ημέρες.

Οι οργανωτές της πορείας, το κίνημα «Όλοι κάτω από το ίδιο λάβαρο», ήλπιζαν ότι θα ανταποκριθούν στο κάλεσμά τους τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι. Πέρυσι, σε μια αντίστοιχη πορεία συμμετείχαν 20.000 διαδηλωτές, σύμφωνα με την αστυνομία. Η Κέρι έκανε λόγο με ανάρτησή της στο Twitter για 250.000 συμμετέχοντες φέτος.

Στο δημοψήφισμα του 2014 οι Σκωτσέζοι τάχθηκαν κατά της ανεξαρτησίας της επαρχίας τους, με ποσοστό 55%. Όμως στο δημοψήφισμα του Ιουνίου του 2016 για το Brexit, πάνω από τέσσερις στους δέκα (62%) ψήφισαν να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί δεν θέλουν να υποστούν τις συνέπειες που φοβούνται από μια βίαιη ρήξη με την ΕΕ.

Tens of thousands of Scottish independence supporters marched in #Edinburgh on Saturday, as calls grow for a fresh vote on #Scotland breaking away from the #UnitedKingdom with #Brexit scheduled for within weeks. https://t.co/RpbgVxPuA3 #AUOB #AUOBEdinburgh — Francisco Taveira (@jftaveira1993) 5 Οκτωβρίου 2019

via @PerilofAfrica Scotland: Thousands march in pro-independence rally: A 2014 referendum saw 55% of voters opposing Scottish independence, but nationalists argue that the 2016 UK referendum in favor of Brexit calls for another vote. Scotland voted by… https://t.co/VaKneBCvqW pic.twitter.com/UUKNvszfLp — MarthaLeah Nangalama (@mlnangalama) 5 Οκτωβρίου 2019

Η πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον, με ανάρτησή της στο Twitter εξήγησε ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει στην πορεία αλλά «το πνεύμα της» είναι με τους διαδηλωτές και πρόσθεσε: «Μην έχετε καμία αμφιβολία. Η ανεξαρτησία έρχεται».

Η Στέρτζον έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να οργανώσει δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία μέσα σε διάστημα δύο ετών, εάν η Βρετανία αποχωρήσει από την ΕΕ. Την Τετάρτη κατηγόρησε τον Τζόνσον ότι προσπαθεί να βγάλει τη χώρα από την Ένωση χωρίς συμφωνία.