Μητέρα παραιτήθηκε από τη δουλειά της γιατί απέβαλαν την 3χρονη κόρη της από τον παιδικό σταθμό λόγω κακής συμπεριφοράς (pics & vid)

Μεγάλα βάσανα για μια μητέρα στην Αγγλία.

Η Joanne, που εμφανίστηκε στην εκπομπή ''Naughtiest Nursery'' του 5Star μαζί με την κόρη της, την 3χρονη Lottie, αποκάλυψε πως αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη δουλειά της, καθώς απέβαλαν τη μικρή από τον παιδικό σταθμό λόγω κακής συμπεριφοράς και τώρα πρέπει να την προσέχει.

Η Lottie, σύμφωνα με τη μητέρα της, είναι ένας «κίνδυνος για τον εαυτό της», καθώς έχει άγνοια κινδύνου και της αρέσει να σκαρφαλώνει σε πράγματα, ακόμη και πολύ ψηλά, και να τρέχει στον δρόμο.

Αυτό, όμως, είναι ένα πρόβλημα...

Διότι η μικρή έχει, επίσης, στόμα... ναυτικού (χωρίς παρεξήγηση), χρησιμοποιώντας τακτικά τη λέξη που αρχίζει από «Γ», και όχι μόνο.

Η Lottie αποβλήθηκε, τελικά, από τον παιδικό σταθμό, κάτι που ανάγκασε τη μαμά της να παραιτηθεί, για να την προσέχει.

Lottie often gives her mum the finger https://t.co/xCFRwnvymt

Οι θεατές της εκπομπής εξεπλάγησαν από τη συμπεριφορά της Lottie, αλλά πολλοί εξήραν, επίσης, την υπομονή που έδειξε το προσωπικό του παιδικού σταθμού, μέχρι την αποβολή της μικρής.

Ωστόσο, δεν ήταν όλοι χαρούμενοι, καθώς μιλάμε για ένα 3χρονο παιδάκι. Στην πραγματικότητα, πολλοί θεατές εξοργίστηκαν τόσο με τη μητέρα όσο και με τον παιδικό σταθμό.

Η Joanne είπε, δε, πως η κόρη της έχει ανέβει, μεταξύ άλλων, σε καρέκλες, περσίδες παραθύρων, νεροχύτες κουζίνας, ακόμη και στο πλυντήριο.

Όπως τόνισε: «Δεν έχω ούτε ένα λεπτό ηρεμίας, πρέπει τα μάτια μου να είναι συνεχώς πάνω της. Δεν ενδιαφέρεται για τις συνέπειες, ακόμη και να την απομακρύνεις, θα γυρίσει πίσω και θα κάνει ακριβώς το ίδιο. Τι έκανα λάθος; Είμαι απολύτως εξαντλημένη με όλο αυτό».

Η μικρή, πάντως, έχει αρχίσει ήδη και βλέπει παιδοψυχολόγο, οπότε η μαμά της ελπίζει πως τα βάσανά της θα τελειώσουν ή έστω θα μειωθούν...

Terrible tot: Mum is forced to quit her job after her 3-year-old daughter is kicked out of nursery https://t.co/juPGBLikaM

— The Sun (@TheSun) 4 Οκτωβρίου 2019