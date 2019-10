Μαϊμουδάκι του πιο σπάνιου είδους στον κόσμο γεννήθηκε σε ζωολογικό κήπο της Αυστραλίας (pics & vid)

Ένα μαϊμουδάκι του πιο σπάνιου είδους στον κόσμο γεννήθηκε σε ζωολογικό κήπο της Αυστραλίας.

Πρόκειται για ένα αρσενικό του είδους Francois' langur, γνωστό και ως Francois' leaf, με το γλυκύτατο μικρό να έχει ξετρελάνει τους εργαζόμενους του ζωολογικού κήπου Taronga στο Σίδνεϊ και τους επισκέπτες, και τον λόγο μπορείτε να τον δείτε...

Τα μωρά Francois' langur έχουν μία πανέμορφη πορτοκαλί γούνα, η οποία, όμως, γίνεται κατάμαυρη όταν ενηλικιωθούν. Ο συγκεκριμένος μικρός είναι μόλις μιας εβδομάδας και ακόμη δεν έχει... βαπτιστεί.

Αυτό που έχει ενθουσιάσει περισσότερο τους ανθρώπους στον ζωολογικό κήπο -και όχι μόνο- είναι το γεγονός ότι το μαϊμουδάκι Francois' langur γεννήθηκε, ενώ μόλις 3.000 του είδους υπάρχουν στη φύση (κυρίως σε Κίνα και Βιετνάμ), κάνοντάς το ένα από τα πλέον σπάνια είδη πιθήκου στον πλανήτη, καθώς απειλείται από τους λαθροκυνηγούς.

Francois’ Langur: One of the world’s rarest monkeys born in an Australian zoo. https://t.co/F3emkJCl8s via @The News Gateway

One of the world's rarest monkeys has been born at an Australian zoo.

The male Francois' Langur with its distinctive orange fur was born at Sydney's Taronga zoo last week and has not yet been namedhttps://t.co/S6C7ZxyikI

— AFP news agency (@AFP) October 4, 2019