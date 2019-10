Έβαλαν τεράστιο διαφημιστικό poster του «Εξολοθρευτή» σε κλινική εκτρώσεων και εξαγριώθηκε το προσωπικό (pic)

Μάρκετινγκ για βραβείο...

Το προσωπικό σε μια κλινική εκτρώσεων στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας είναι εξαγριωμένο, αφού κάποιος είχε τη φαεινή, πραγματικά, ιδέα, να τοποθετήσει ένα τεράστιο διαφημιστικό poster του «Εξολοθρευτή» έξω ακριβώς από το κτίριο! Η αφίσα διαφημίζει, φυσικά, το επερχόμενο ''Terminator: Dark Fate'', που βγαίνει στις αίθουσες σε λίγο καιρό.

Οι υπάλληλοι της κλινικής, λοιπόν, τα έχασαν βλέποντας την τεράστια πινακίδα και διαμαρτυρήθηκαν έντονα, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, η διαφημιστική πινακίδα να βρίσκεται ήδη σε διαδικασία καθόδου...

Marketing genious? Terminator billboard is erected outside ABORTION CLINIC https://t.co/5cckYEU9pD via @MailOnline @LiveAction

— Brenton (@TheRealBPotts) October 4, 2019