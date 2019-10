Ο Τζέιμς Φράνκο κατηγορείται από πρώην μαθήτριές του για σεξουαλική εκμετάλλευση, του έκαναν μήνυση

Δύο γυναίκες που είχαν εγγραφεί στην πρώην κινηματογραφική σχολή του Τζέιμς Φράνκο έχουν κάνει μήνυση στο κινηματογραφικό αστέρι ισχυριζόμενες ότι αυτός και οι συνεργάτες του, τις βοηθούσαν με ταινίες και τηλεοπτικές δουλειές και ζητούσαν ως αντάλλαγμα την συμμετοχή τους σε σκηνές σεξ.

Η αγωγή κατηγορίας που κατατέθηκε στο Λος Άντζελες την Πέμπτη υποστηρίζει επίσης ότι από την αμοιβή που έπαιρνε για την σχολή του, ωφελήθηκε ο ίδιος ο ηθοποιός και οι εταιρείες παραγωγής του.

«Οι ευκαιρίες απασχόλησης των γυναικών υποτίθεται ότι αυξήθηκαν όταν συμφώνησαν σε εμφανείς σεξουαλικές πράξεις, γυμνό και σε σεξουαλικές σκηνές - συχνά τύπου οργίου», αναφέρεται στη μήνυση.

Οι πρώην φοιτήτριές του, Sarah Tither-Kaplan και Toni Gaal, είναι μεταξύ των ηθοποιών που αναφέρουν δημόσια την σεξουαλική εκμετάλλευση από τον Τζέιμς Φράνκο. Την πρώτη φορά έγινε μετά την εμφάνισή του στις «Χρυσές Σφαίρες» του 2018 και αργότερα σε έκθεση του Los Angeles Times.

Ο ηθοποιός κατηγορείται ότι δημιούργησε «περιβάλλον παρενόχλησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης» στην ακαδημία δράσης και κινηματογράφου του Studio 4.

Στόχος των δυο γυναικών είναι να μιλήσουν και άλλες κοπέλες που είχαν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις με τον Φράνκο.

Ο ηθοποιός φέρεται να επωφελήθηκε από το ρόλο του εκπαιδευτή, πείθοντας τις φοιτήτριες της σχολής να συμμετάσχουν σε σεξουαλικές σκηνές δίνοντάς τους ως αντάλλαγμα την συμμετοχή τους σε μια από τις ταινίες του.

Το πρόγραμμα δυο ετών της σχολής υποσχέθηκε να διδάξει στους μαθητές τη μέθοδο Meisner, όπως έκανε ο Φράνκο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ακρόαση και να προσληφθούν ως ταλέντα στις παραγωγές του RabbitBandini, αναφέρει η αγωγή.

Μάλιστα κάνει λόγο για μία από τις πιο παραγωγικές επιχειρήσεις του ηθοποιού.

Η καταγγελία υποστηρίζει ότι τα μηνιαία δίδακτρα χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση των παραγωγών του Franco, γεγονός που παραβιάζει τους κανονισμούς της Καλιφόρνιας σχετικά με την αμοιβή και παρέσυρε τους μαθητές δίνοντάς τους ψεύτικες ελπίδες για ευκαιρίες απασχόλησης.

Σύμφωνα με έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση, ο Φράνκο τους προσέφερε ρόλους σε ταινίες, που είτε ήταν παραγωγός είτε σκηνοθέτης, με αντάλλαγμα την συμμετοχή τους σε σεξουαλικές σκηνές ή σε σεξουαλικά φορτισμένες ακροάσεις γι 'αυτόν.

Παράλληλα ισχυρίζονται ότι απέφυγε τις τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές της κινηματογραφικής βιομηχανίας για γυμνές σκηνές.

Η Gaal ισχυρίζεται ότι της αρνήθηκε να εισέλθει στο μάθημα ειδικής κατηγορίας «σεξουαλικών σκηνών» επειδή είχε εκφράσει αντιρρήσεις σε κάποια πράγματα. Ένας άνδρας υπάλληλος φέρεται να της είπε να γίνει πιο χοντρόπετση και να σταματήσει να είναι τόσο ευαίσθητη.

Εν τω μεταξύ, η Tither-Kaplan λέει ότι της δόθηκε η άδεια να συμμετάσχει στην τάξη και της δόθηκε ρόλος και στις παραγωγές του Franco, αλλά μόνο με την προϋπόθεση να γυρίσει γυμνές σκηνές ή σεξουαλικές σκηνές.

Οι εκπρόσωποι του Φράνκο δεν έχουν σχολιάσει ακόμη.

