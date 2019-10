Άνδρας αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον 9ο όροφο μαζί με τα δυο παιδιά του, επειδή η γυναίκα του ήθελε διαζύγιο

Ένας ζηλιάρης σύζυγος στην Ρωσία αυτοκτόνησε παίρνοντας μαζί και τα δυο μικρά παιδιά του επειδή η γυναίκα του, του ζήτησε διαζύγιο.

Ο Ρόμαν, 30 ετών, αυτοκτόνησε μαζί με τον 18 μηνών γιο του και την 4χρονη κόρη τους, Σοφία, η οποία δεν πέθανε ακαριαία αλλά λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο.

Πριν από την τραγωδία στο Σάρατοφ, ο άνδρας είχε στείλει στη γυναίκα του την Ιρίνα, 29, μια φωτογραφία με τους τρεις τους στο μπαλκόνι.

Η γυναίκα, ψυχολόγος, έσπευσε στο σπίτι με ταξί, αλλά όταν έφτασε ήταν πλέον πολύ αργά.

Αν και οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να σώσουν τα παιδιά, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Ο Ρόμαν εργαζόταν για τους ρωσικούς σιδηροδρόμους και χαρακτηρίστηκε από τους γείτονες ως ζηλιάρης, ενώ φέρεται να υποψιαζόταν πως η γυναίκα του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

Μάλιστα πριν την πράξη του έγραψε ένα σημείωμα στο οποίο ανέφερε: «Όλη η ευθύνη είναι της συζύγου μου».

Η Ιρίνα βρισκόταν στο γραφείο ενός δικηγόρου όπου και κατέθεσε αίτηση διαζυγίου όταν ο σύζυγός της αυτοκτόνησε μαζί με τα παιδιά της.

Οι γείτονες ανέφεραν πως η οικογένεια έμοιαζε «φυσιολογική» και δεν υπήρχε καμία ένδειξη πως υπήρχαν προβλήματα.

«Φαινόντουσαν τόσο χαρούμενοι μαζί», είπε ένας.

‘Jealous’ husband kills himself and his two children by jumping from ninth-floor balcony https://t.co/1JD9GgEbPW pic.twitter.com/cS5QsQAUCR

— Entertaining WE (@hindustanAbi) October 4, 2019