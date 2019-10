«Είναι η τελευταία φορά που θα βάλω τα μωρά μου για ύπνο»: Ανατριχιαστική περιγραφή πατέρα που έπνιξε τα παιδιά και την έγκυο σύζυγό του

Ο Chris Watts σε επιστολή του ομολόγησε ότι «δολοφόνησε τις κόρες του δύο φορές».

Η επιστολή του Watts, προκαλεί ανατριχίλα καθώς αναφέρει με κάθε λεπτομέρεια πώς προσπάθησε να πνίξει τις κόρες του, τη Bella, 4 και την Celeste, 3, πριν στραγγαλίσει την έγκυο σύζυγό του Shanann στο σπίτι τους στο Frederick του Κολοράντο.

Τα κορίτσια κατάφεραν να επιζήσουν την πρώτη φορά που αποπειράθηκε να τα πνίξει αλλά την δεύτερη φορά πέθαναν.

Ο Ουάτς, 34 ετών, δεν μοιράστηκε αυτές τις λεπτομέρειες με τους αστυνομικούς και τους πράκτορες του FBI μετά τις δολοφονίες που διέπραξε το 2018.

Η επιστολή εστάλη στον Cheryln Cadle ο οποίος αλληλογραφούσε με τον Watts. Τα γράμματα και οι συνομιλίες με τον Watts στη φυλακή αποτελούν τη βάση του νέου βιβλίου του «Letters From Christopher» που θα δημοσιευθεί στις 7 Οκτωβρίου.

Στην επιστολή, ο Watts γράφει: «13 Αυγούστου, το πρωί, πήγα στο δωμάτιο των κοριτσιών, πριν από την Shanann. Πήγα στο δωμάτιο της Bella, στη συνέχεια στο δωμάτιο της Cece και χρησιμοποίησα ένα μαξιλάρι από το κρεβάτι (για να τις σκοτώσω). Στη συνέχεια πήγα στο δωμάτιο της συζύγου μου».

«Αφού στραγγάλισα την Shanann, η Bella και η Cece συνήλθαν. Δεν είμαι σίγουρος πως συνήλθαν, αλλά το έκαναν», ανέφερε.

Ο Watts παραδέχεται επίσης ότι αποκρύπτει κι άλλα γεγονότα από τις αρχές, για τα οποία δεν θα μιλήσει σε τηλεφωνήματα από τη φυλακή για να αποτρέψει την καταγραφή τους.

«Δεν μου αρέσει να λέω τέτοια πράγματα μέσω τηλεφώνου γιατί δεν είμαι ποτέ βέβαιος αν καταγράφονται οι κλήσεις μου», έγραψε.

Είχε προηγουμένως ισχυριστεί ότι ήταν μια αυθόρμητη έκρηξη οργής που τον οδήγησε να σκοτώσει τη σύζυγό του - η οποία ήταν 15 εβδομάδων έγκυος - και τις κόρες του, ώστε να μπορεί να είναι με την ερωμένη και συνεργάτη του Nichol Kessinger.

Ωστόσο, παραδέχτηκε στην επιστολή ότι είχε σχεδιάσει τις δολοφονίες για κάποιο χρονικό διάστημα.

«12 Αυγούστου όταν έβαλα τα κορίτσια στο κρεβάτι, αποχώρησα και είπα «Αυτή είναι η τελευταία φορά που θα βάλω τα μωρά μου».

Ο ίδιος ομολόγησε ότι είχε δώσει το ισχυρό παυσίπονο Oxycodone στη σύζυγό του, ελπίζοντας να αποβάλει. «Νόμιζα ότι θα ήταν ευκολότερο να είμαι με τον Nichol αν η Shanann δεν ήταν έγκυος», έγραψε.

Μετά που συναντήθηκαν προσωπικά, ο Watts αποφάσισε να επιτρέψει στον Cadle να χρησιμοποιήσει τις επιστολές του για το πρώτο του βιβλίο, «Letters From Christopher: Οι τραγικές εξομολογήσεις των οικογενειακών δολοφονιών Watts».

Συμφώνησε με το βιβλίο σε αντάλλαγμα για την υπόσχεση του Cadle ότι θα δημοσιεύσει τη «μαρτυρία του να έρχεται στον Θεό και τη συγχώρεση που έλαβε».

Μέσα από τις επιστολές του, ο Watts ανακαλεί τα όσα υποστήριξε στην αστυνομία, ότι η Shanann ήταν υπεύθυνη για τις δολοφονίες των θυγατέρων της.

Μετά από την συγκλονιστική επιστολή, ο Cadle είπε ότι έμεινε με πολλές ερωτήσεις, τις οποίες η Watts απάντησε σε μεταγενέστερες συνομιλίες.

Ο 34χρονος περιέγραψε πώς σκότωσε τη γυναίκα του με τρομερή λεπτομέρεια και θυμάται να της λέει ενώ την στραγγάλιζε ότι δεν την αγάπησε ποτέ.

«Θυμάμαι τόσο πολύ το πρόσωπό της να γεμίζει μαύρα δάκρυα από την μάσκαρα», είπε ο Watts.

«Σκεφτόμουν να τη σκοτώσω πολύ καιρό και τώρα ήμουν αντιμέτωπος με αυτό. Όταν άρχισε να νιώθει υπνηλία, κατά κάποιο τρόπο ήξερα πώς να συμπιέσω τις σφαγιτιδικές φλέβες μέχρι να αποκόπει η ροή του αίματος στον εγκέφαλό της».

Ο Watts είπε ότι, προς έκπληξή του, οι κόρες του ήλθαν με τα πόδια στο δωμάτιο ενώ σκότωσε τη Shanann στο κρεβάτι και άρχισαν να ρωτούν τι έπαθε η μαμά τους. Τους είπε ότι δεν αισθάνθηκε καλά.

Παράλληλα, όπως είπε, προσπάθησε να μεταφέρει το σώμα της κάτω αλλά ήταν πολύ βαρύ. Κατέληξε να την πετάξει από τα σκαλοπάτια και στη συνέχεια να την βάλει στο πίσω μέρος του φορτηγού.

Ο Watts είπε στον Cadle: «Τα παιδιά μου έτρεχαν πίσω μου. Είχαν καταφέρει να επιζήσουν από την στιγμή που προσπάθησα να τις πνίξω με το μαξιλάρι. Ήταν τρελό που ήταν ακόμα ζωντανές».

Στη συνέχεια οδήγησε το σώμα της γυναίκας του σε σάκους απορριμμάτων και τις δύο κόρες του σε ένα απομακρυσμένο πετρελαϊκό πεδίο που ανήκε στον τότε εργοδότη του Anadarko. Εκεί σκότωσε και τις δυο κόρες του.

Τους έθαψε με ένα φτυάρι και τσουγκράνα.

«Το FBI με ρώτησε αν θα αυτοκτονούσα μετά από αυτό και είπα πως δεν υπήρχε περίπτωση», είπε αργότερα στον Cadle.

Υπενθύμισε ότι του πήρε μια ώρα για να οδηγήσει στο χώρο όπου σκότωσε μεθοδικά και τις δύο κόρες του.

«Πέταξα την Shanann στο έδαφος, μετά πήγα πίσω στο φορτηγό και την κουβέρτα που κρατούσε η Celeste, την έβαλα πάνω από το κεφάλι της και την έπνιξα».

Στη συνέχεια περιγράφει πώς σκότωσε την μεγαλύτερη κόρη του Bella, αφού τον είχε παρακολουθήσει να δολοφονεί την αδελφή της. Με έκπληξη ανέφερε: «Η μικρή Bella ήθελε να ζήσει».

«Από τις τρεις, η Μπέλα ήταν η μόνη που πάλεψε. Θα ακούσω τη φωνή της για πάντα να μου λέει «μπαμπά, όχι! Ήξερε τι της έκανα».

