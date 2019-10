Κίνα: Βρήκαν 13,5 τόνους χρυσού σε σπίτι αξιωματούχου του Κομουνιστικού Κόμματος (vid)

Σοβαρά προβλήματα για έναν Κινέζο αξιωματούχο, ο οποίος θα πρέπει να εξηγήσει... τα ανεξήγητα.

Μετά από έρευνα που έγινε στο σπίτι του Τσανγκ Κι, πρώην κυβερνήτη της περιφέρειας Χαϊνάν, η αστυνομία ανακάλυψε ένα βουνό χρυσάφι... κυριολεκτικά!

Διότι, ο Κι -φαίνεται πως- έκρυβε σε μυστικό υπόγειο με καμουφλαρισμένη είσοδο 13,5 τόνους χρυσού!

Βρέθηκαν, μάλιστα, εκατομμύρια γουάν σε ρευστό, καθώς και πανάκριβες αντίκες, αλλά και τίτλοι τεράστιας πολυτελούς ακίνητης περιουσίας.

#Chinese police had very bright idea to search house of #ZhangQi, former mayor of #Ganzhou, as they have found a secret basement filled with gold ingots pic.twitter.com/HXoZFhBIXf

— RT (@RT_com) September 28, 2019