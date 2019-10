O πυρηνικός πόλεμος που θα προκαλούσε νέα Εποχή των Παγετώνων (pics & vids)

Ένας ενδεχόμενος πυρηνικός πόλεμος ανάμεσα στους δύο... παραδοσιακούς αντιπάλους, το Πακιστάν και την Ινδία, θα σκότωνε, σύμφωνα με μελέτη, 125 εκατομμύρια ανθρώπους και θα προκαλούσε, μάλιστα, μία νέα Εποχή των Παγετώνων!

Η ολοένα και αυξανόμενη ένταση μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών «πυροδότησε» τη μελέτη, η οποία διερευνά για πρώτη φορά τις επιπτώσεις ενός πιθανού πυρηνικού πολέμου στην περιοχή.

Στην προσομοίωση πολέμου, λοιπόν, οι ερευνητές «είδαν» πως, αν το Πακιστάν έπληττε ινδικές πόλεις με πυρηνικά όπλα 150 κιλοτόνων το 2025, θα πέθαιναν 50 με 125 εκατομμύρια άνθρωποι!

Παρόμοια σφαγή, βέβαια, θα είχαμε και στην περίπτωση επίθεσης της Ινδίας στο Πακιστάν με πυρηνικά όπλα 100 κιλοτόνων...

Οι επιπτώσεις, όμως, θα ήταν παγκόσμιες...

Honored to co-author new study in @ScienceAdvances magazine on effects of a potential nuclear war between India and Pakistan. https://t.co/TEVxKlYHgw

If they unleash their arsenals, the effects would be horrific, not just inside the two countries but in the region and globally. pic.twitter.com/qZSiBQFj8y

— Hans Kristensen (@nukestrat) October 3, 2019