Ένα μικρό ποντίκι αναστάτωσε την πτέρυγα Τύπου του Λευκού Οίκου: Το κυνηγούσαν 12 άτομα (vid)

Η πτέρυγα Τύπου του Λευκού Οίκου αναστατώθηκε την Τρίτη όταν ένα ποντίκι έπεσε από την οροφή στην αίθουσα των ρεπόρτερ του NBC News.

Άλλοι άρχισαν να φωνάζουν ενώ οι ψυχραιμότεροι προσπάθησαν να το απομακρύνουν, όμως χρειάστηκε να το κυνηγήσουν για αρκετή ώρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κυνηγούσαν 12 άτομα με τον ψηφιακό δημοσιογράφο των NBC News Shannon Pettypiece να δηλώνει ότι «ήταν η πιο ωραία στιγμή στην αίθουσα εδώ και μήνες».

Μέχρι τη στιγμή που το ποντίκι έφυγε από την αίθουσα του NBC, οι ανταποκριτές σε απόσταση λίγων μέτρων μακριά είχαν κρεμάσει ένα σήμα «HELP» (βοήθεια) στην πόρτα τους.

Έτρεξε κάτω από ένα διάδρομο με μοκέτα, βρήκε στιγμιαίο καταφύγιο κάτω από μια θερμάστρα στον τοίχο δίπλα στο γραφείο του DailyMail.com και έτρεξε στην αίθουσα ενημέρωσης, όπου οι δημοσιογράφοι έχασαν τα ίχνη του.

Η πτέρυγα του Τύπου έχει πρόβλημα με τα ποντίκια εδώ και χρόνια.

Mouse in the @NBCNews booth at @WhiteHouse today after falling from the ceiling and landing on @PeterAlexander pic.twitter.com/qN5Ww06QFp

— Jabin Botsford (@jabinbotsford) October 1, 2019