Μυστήριο με την εξαφάνιση 46χρονης μητέρας: Συγκλονίζει το τελευταίο μήνυμά της, ποιος ο ρόλος του πρώην της

Μια μητέρα πέντε παιδιών φέρεται να δολοφονήθηκε από τον πρώην σύζυγό της και πατέρα των τριών εξ' αυτών.

Η Sarah Wellgreen, 46 ετών, εμφανίστηκε τελευταία φορά ζωντανή στις 9 Οκτωβρίου 2018 στο σπίτι της λίγες μόνο ημέρες πριν από τα 12α γενέθλια του γιου της.

Το σώμα της δεν βρέθηκε ποτέ, αλλά ο πρώην σύζυγός της, Μπεν Λάκομπα, 39 ετών, κατηγορείται για τη δολοφονία της.

Η δίκη του ξεκίνησε σήμερα στο Woolwich.

Στο δικαστήριο ακούστηκε πως μια μέρα πριν εξαφανιστεί, βρήκε μια δουλειά που θα της έδινε αρκετά χρήματα ώστε να αγοράσει το μερίδιο του κατηγορούμενου στο σπίτι.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν πως ο κατηγορούμενος είχε κίνητρο, τόσο την απώλεια της περιουσίας τους όσο και την επιμέλεια των παιδιών.

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, υπήρχε συχνά ένταση μεταξύ τους.

Η κ. Morgan δήλωσε: «Τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Οκτωβρίου 2018, η Sarah Jane Wellgreen εξαφανίστηκε από τη διεύθυνση της κατοικίας της στη New Ash Green. Ήταν μητέρα πέντε παιδιών. Είχε εξασφαλίσει μια νέα δουλειά. Εκείνη την νύχτα όπως φαίνεται δολοφονήθηκε. Δεν εγκατέλειψε το σπίτι της οικειοθελώς».

«Δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της. Στη συνέχεια έθαψε το σώμα της με αποτέλεσμα να μην έχει βρεθεί ακόμα. Μόνο αυτός ξέρει πού είναι ακριβώς και τι έκανε εκείνο το βράδυ», κατέληξε.

Το παιδί δήλωσε στην αστυνομία πως οι γονείς του δεν ήταν στο σπίτι όταν ξύπνησαν στη μέση της νύχτας.

Ο γείτονας Jay Ellis είπε ότι το καλοκαίρι του 2018, ο Lacomba εμφανίστηκε στο σπίτι του δύο φορές για να εξετάσει ποιες ήταν οι κάμερες που έδειχναν το πάρκινγκ του σπιτιού.

Η κα Morgan είπε: «Ο κατηγορούμενος ήξερε ακριβώς τι έπρεπε και τι δεν έπρεπε να κάνει και έτσι απενεργοποίησε τις κάμερες CCTV, έλαβε μέτρα για να πάρει τη Σάρα στο αυτοκίνητό του χωρίς να τον καταγράψουν οι κάμερες».

Το ζευγάρι χώρισε το 2014, αλλά η Σάρα αν και έκανε νέα σχέση συνέχισε να ζει με τον Lacomba.

Ωστόσο συγκλονίζει το τελευταίο μήνυμά της πριν την εξαφάνιση. «Υπάρχει πάντα κάτι για να περιμένει κανείς, απλά πρέπει να ανοίξετε τα μάτια σας λίγο περισσότερο και να ονειρευτείτε», έγραψε σε έναν φίλο της.

