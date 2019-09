Κασκαντέρ που λέει ότι ντούμπλαρε τον Μπραντ Πιτ στραγγάλισε την κοπέλα του, την έθαψε και μετά είδε πορνό! (vid)

Μια φριχτή δολοφονία διέπραξε ένας κασκαντέρ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι ντούμπλαρε τον Μπραντ Πιτ, στην ταινία «World War Z».

Ο 32χρονος Kirill Belorusov, στραγγάλισε την κοπέλα του, Laureline Garcia-Bertaux, 34 ετών και στην συνέχεια την έθαψε στον κήπο του σπιτιού της.

Η Scotland Yard κυκλοφόρησε το βίντεο των τελευταίων ωρών της με τον Bolurusov, ο οποίος κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας δείπνησε μαζί της σε πολυτελές εστιατόριο και στην συνέχεια γύρισαν μαζί με το λεωφορείο και όπως φαίνεται της κρατούσε συνεχώς το χέρι.

Την επόμενη μέρα πήγαν για ψώνια για τα κατοικίδιά τους, ενώ της είπε πως βρήκε νέο σπίτι στο Νότιο Λονδίνο για εκείνη και πως θα την βοηθούσε στην μετακόμιση.

Αλλά το ίδιο βράδυ την σκότωσε με ένα καλώδιο που πέρασε στον λαιμό της κρατώντας το σφιχτά για τέσσερα λεπτά. Παράλληλα αποκαλύφθηκε πως της χρωστούσε χιλιάδες λίρες αλλά της είπε πως πάσχει από καρκίνο του παγκρέατος για να μην την πληρώσει, ενώ την απατούσε με άλλες δυο κοπέλες στις οποίες επίσης έλεγε ψέματα.

Ο εισαγγελέας Oliver Glasgow είχε πει στο δικαστήριο: «Οι τελευταίες στιγμές της ζωής της Laureline. Ο άνθρωπος που υποτίθεται νοιαζόταν γι 'αυτήν ήταν ψεύτης και δολοφόνος.

«Η Laureline ήταν ένα πρόβλημα γι' αυτόν επειδή της χρωστούσε και ήθελε να την κάνει να σωπάσει μια για πάντα», αναφέρουν οι Αρχές.

Ο Μπελερούσοφ την έθαψε με το καλώδιο γύρω από το λαιμό της, τα χέρια της δεμένα πίσω από την πλάτη της και ήταν τυλιγμένη σε σακούλες σκουπιδιών.

Μετά από αυτό μάλιστα, πήγε να παρακολουθήσει πορνό στο διαμέρισμά της και να στείλει μηνύματα στους φίλους της από το κινητό της ώστε να καλύψει την δολοφονία.

Επίσης έφυγε από την χώρα και πήγε στην Εσθονία όπου συνελήφθη και εκδόθηκε πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η μητέρα της κοπέλας δήλωσε: «Ο θάνατος του παιδιού σου είναι ενάντια στη φύση. Δεν υπάρχει μια στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας που να μην σκεφτώ τη Laureline μου. Δεν μπορώ να την αγγίξω, δεν μπορώ να τη φιλήσω πια. Παρακολουθώ βίντεο με αυτήν για να ακούσω τη φωνή της, να ακούσει το γέλιο της, να δει πώς κινείται. Θα έδινα τα πάντα για να την ακούσω να λέει: μαμά σ 'αγαπώ».

Οι φίλοι της κοπέλας άρχισαν να ανησυχούν πως κάτι κακό είχε συμβεί αφού δεν εμφανίστηκε στην εταιρεία δημοσίων σχέσεων Golin όπου εργαζόταν και ήταν εκτελεστικός βοηθός.

Έχει επίσης εργαστεί ως παραγωγός στην τηλεοπτική και κινηματογραφική βιομηχανία και είχε συνεργαστεί με την Dame Joan Collins για τη ταινία μικρού μήκους του 2018 «Gerry».

Φίλοι της κοπέλας αναφέρουν πως της ασκούσε ψυχολογική βία εξαιτίας των κιλών της.

