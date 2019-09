Άνδρας με κουκούλα ρίχνει κόκκινη μπογιά σε τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για το Χονγκ Κονγκ (pics & vid)

Η τραγουδίστρια από το Χονγκ Κονγκ και ακτιβίστρια Ντενίς Χο δέχθηκε επίθεση σήμερα από έναν άνδρα, που είχε καλυμμένο το πρόσωπό του και ο οποίος της πέταξε κόκκινη μπογιά, κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης στην Ταϊβάν, που γινόταν ως ένδειξη συμπαράστασης στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις στο Χονγκ Κονγκ.

Η Χο, η οποία νωρίτερα αυτόν τον μήνα ζήτησε από τα μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου να εγκρίνουν νόμο κατά της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Χονγκ Κονγκ, έκανε δηλώσεις σε δημοσιογράφους στην πορεία στην Ταϊπέι, όταν ο άνδρας όρμησε εναντίον της και της έριξε κόκκινη μπογιά στο κεφάλι.

Singer Denise Ho attacked with paint at pro-Hong Kong democracy rally in Taiwan https://t.co/0lbAAqNCSH — ST Foreign Desk (STForeignDesk) September 29, 2019

Δύο Ταϊβανέζοι συνελήφθησαν αμέσως μετά την επίθεση, έγινε γνωστό από το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών, που προσθέτει πως οι δύο συλληφθέντες συνδέονται με μια εγκληματική οργάνωση, η οποία τάσσεται υπέρ των στενότερων δεσμών μεταξύ της Ταϊβάν και της Κίνας.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, 100.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην πορεία στην Ταϊπέι για να επιδείξουν την αλληλεγγύη τους στους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές του Χονγκ Κονγκ.

«Πολλοί ακτιβιστές στο Χονγκ Κονγκ βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με καταστάσεις όπως αυτή. Νομίζω πως είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα είδος καταστολής και εκφοβισμού», είπε η Χο σε δημοσιογράφους μετά την επίθεση σε βάρος της. «Νομίζω ότι οι πολίτες του Χονγκ Κονγκ δεν θα ενδώσουν ούτε θα τρομοκρατηθούν από καταστάσεις όπως αυτή», υπογράμμισε η ίδια, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «επίθεση εναντίον της ελευθερίας του λόγου».