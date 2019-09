Νοίκιασαν πανάκριβη βίλα για διακοπές και όταν έφτασαν είδαν ότι δεν υπήρχε!

Αυτό που έπαθε ένα ζευγάρι από την Βρετανία, είναι ο ορισμός του «μη σου τύχει».

Συγκεκριμένα, πλήρωσαν 10.000 για να ένα πολυτελέστατο διαμέρισμα, σε ένα ισπανικό θέρετρο και όταν έφτασαν στον προορισμό τους δεν υπήρχε, στην κυριολεξία!

Το ζευγάρι νοίκιασε το σπίτι μέσω Airbnb ώστε να πάει εκεί για 15 μέρες ξεκούρασης και χαλάρωσης μαζί με τα σκυλιά του.

Ο Ian και ο Denise Feltham, από το Chiswick στο δυτικό Λονδίνο, πλήρωσαν για ένα σπίτι με όλες τις πολυτέλειες, το οποίο –υποτίθεται- είχε μέχρι και εσωτερικό ασανσέρ.

Η λίστα είχε 37 κριτικές και πέντε αστέρων βαθμολογία και το ζευγάρι είχε τη δυνατότητα να πάρει τα σκυλιά του για μια απόδραση δυο εβδομάδων.

Όμως όταν έφτασαν στον προορισμό τους ανακάλυψαν πως το σπίτι δεν υπήρχε!

Ο κ. Feltham, κτηματομεσίτης, προσπάθησε να τηλεφωνήσει στην εταιρεία, η οποία εδρεύει στην Ταϊλάνδη, αλλά δεν μπόρεσε να τα καταφέρει.

Μάλιστα πήγε κατευθείαν στην Airbnb, αλλά όπως αναφέρει η Daily Mail δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να λάβουν επιστροφή χρημάτων μόνο αν εμφανιστούν στο ακίνητο και δεν τους επιτράπηκε η είσοδος.

«Τι ελέγχους έκανε η Airbnb»; Δήλωσε ο κ. Feltham στην εφημερίδα «The Times». «Συνειδητοποιώ τώρα ότι οι φωτογραφίες στην ιστοσελίδα θα μπορούσαν να προέρχονταν από ένα από τα 30 διαμερίσματα του κτιρίου».

Μόλις η εφημερίδα «The Times» επικοινώνησε με την Airbnb, η λίστα αφαιρέθηκε από τον ιστότοπο και επέστρεψε στο ζευγάρι όλο το ποσό των χρημάτων. Επίσης η Airbnb επικοινώνησε με το ζευγάρι και τους ζήτησε συγνώμη.

Ένας εκπρόσωπος της Airbnb είπε στην εφημερίδα: «Ζητήσαμε συγνώμη από τους ανθρώπους. Επίσης τους επιστρέψαμε εξ’ ολοκλήρου το ποσό. Έχουμε αναστείλει την καταχώρηση ενώ ερευνούμε τι έχει γίνει και συνέβη αυτό».

British couple arrive at their £10,000-a-fortnight Spanish Airbnb 'VIP penthouse' to discover it did not exist https://t.co/y9CFHdQ6in

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 29, 2019