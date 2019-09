Ινδία: Τουλάχιστον 73 νεκροί από τις ισχυρές βροχοπτώσεις (vids)

Τουλάχιστον 73 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στην ινδική ομόσπονδη πολιτεία του Ούταρ Πραντές, από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που την έπληξαν για τέσσερις ημέρες.

Οι βροχοπτώσεις έπληξαν τις βόρειες περιοχές της Ινδίας, όπως μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ, επικαλούμενα τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης.

Κάνε like στην σελίδα του Gazzetta.gr/plus στο Facebook για να είσαι ενημερωμένος για ΟΛΑ!​

Για την πλειοψηφία των περιφερειών της αναφερόμενης πολιτείας έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση για το ενδεχόμενο νέων ισχυρών βροχοπτώσεων, από την τοπική μετεωρολογική υπηρεσία, σύμφωνα με την τηλεόραση NDTV.

This is one of the most heartbreaking videos.

A man cries as he is unable to pull his rickshaw any further in the #PatnaFloods. He doesn't want to leave it & go as it's probably his only source of income. Such is the poverty and helplessness

Yes, everything is fine in India. pic.twitter.com/KH9KslMi8S

— Srivatsa (@srivatsayb) September 29, 2019