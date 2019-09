Της έστειλε φωτογραφία τo πέος του κι εκείνη του απάντησε στέλνοντας το δικό της που ήταν… μεγαλύτερο (pics)

Ένας άνδρας αποφάσισε να στείλει το πέος του σε φωτογραφία, σε μια κοπέλα που είδε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Προφανώς η κοπέλα του άρεσε και έτσι αποφάσισε να ξεκινήσει μια πιο… προσωπική κουβέντα μαζί της.

Η Faye Kinley, από τη Γλασκόβη, γεννήθηκε αγόρι αλλά είναι τρανς, περιγράφοντας τον εαυτό της ως «ένα κορίτσι με το πέος» στα κοινωνικά μέσα.

Συγκεκριμένα, η φοιτήτρια, 20 ετών, μοιράστηκε μια συνομιλία που είχε με έναν τυχαίο άντρα στο Twitter την Τετάρτη, αφού βρήκε τον αριθμό της στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης και της έστειλε μια φωτογραφία των γεννητικών οργάνων του.

Αλλά αντί να τον αγνοήσει η Faye αποφάσισε να του στείλει το δικό της πέος, με τον άνδρα να σοκάρεται και να της απαντά πως θα την μπλοκάρει.

Ο άνδρας αρχικά της έγραψε ότι την βρίσκει πολύ σέξι και στην συνέχεια της έστειλε την φωτογραφία με το πέος του για να λάβει την… ανάλογη –κυριολεκτικά- απάντηση.

Έτσι αυτός, προφανώς σοκαρισμένος, της έγραψε: «Τι διάολο, γιατί μου το έστειλες αυτό» και συνέχισε: «Σβήνω τον αριθμό σου τώρα. Αντίο. Διαγραφή αυτής της συνομιλίας».

Δημοσιεύοντας την συνομιλία στο Twitter, η Faye ανέφερε: «Αυτός ο τυχαίος τύπος πήρε κάπως τον αριθμό μου από εδώ και μου έστειλε ένα d *** pic».

Χιλιάδες χρήστες του Twitter υποστήριξαν πως η τρανς κοπέλα έπραξε πολύ καλά.

Pervert who sent young woman an unwanted picture of his genitals gets the shock of his life

Turns out she was a Transgender woman

She responded with an image of her own penis much to the shock of the man

https://t.co/VjMdF1KOif

— Freepress (@ultimateOne) September 28, 2019