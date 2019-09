Θυμήθηκαν ξεχασμένα από το 1964 κιβώτια με ανθρώπινα οστά, που είναι τελικά 9.000 ετών (pics & vid)

Τρομερή ανακάλυψη στην Αγγλία, έστω και μετά από 55 ολόκληρα χρόνια!

Δύο κιβώτια, που περιείχαν ανθρώπινα οστά και είχαν ξεχαστεί από το 1964, όταν και ανακαλύφθηκαν σε μια σπηλιά του χωριού Cannington, στη νοτιοδυτική Αγγλία, αποκαλύφθηκε, τελικά, ότι ανήκουν σε ανθρώπους που έζησαν πριν από 9.000 χρόνια, την ίδια περίοδο, δηλαδή, περίπου, με εκείνη όπου έζησε και ο περίφημος Cheddar Man, ο πρώτος σύγχρονος Βρετανός!

Μάλιστα, πρόκειται για οστά από επτά(!) διαφορετικούς σκελετούς -και μένει να δούμε αν και αυτοί ήταν... μαύροι. Θυμίζουμε, μία πρόσφατη γενετική ανάλυση στον αρχαιότερο πλήρη σκελετό της Βρετανίας (ανακαλύφθηκε το 1903), στον Cheddar Man, που έζησε πριν από 10.000 χρόνια, αποκάλυψε πως είχε σκούρο δέρμα, σγουρά μαλλιά και μπλε μάτια -προκαλώντας σύγχυση στους Άγγλους νεοναζί.

Scientists have discovered that Britain’s oldest skeleton, ‘Cheddar man,’ had dark skin — not light skin as previously thought pic.twitter.com/rKS3HHZ55T

Τα δύο κιβώτια, που... περιηγήθηκαν σε διάφορα μουσεία και πέρασαν ακόμη και από το Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, ξεχάστηκαν, διότι το περιεχόμενό τους ανακαλύφθηκε -τυχαία- στη σπηλιά, στη διάρκεια ανασκαφών, όμως, σε διπλανό, ρωμαϊκό νεκροταφείο. Δεν θεωρήθηκαν, δηλαδή, εύρημα της κύριας ανασκαφής, με αποτέλεσμα να αρχειοθετηθούν και να ξεχαστούν!

Η αρχαιολόγος Sharon Clough δήλωσε εντυπωσιασμένη: «Είναι εξαιρετικά σπάνιες ανακαλύψεις. Ο σκελετός του Cheddar Man είναι πλήρης, εδώ έχουμε μόνο πολλά οστά, μερικά κρανιακά μέρη και ορισμένα κομμάτια της λεκάνης, αλλά είναι πολύ συναρπαστικό να βρίσκουμε ανθρώπινα οστά που χρονολογούνται από τόσο παλιά». Πρόσθεσε, δε, ότι το σπήλαιο «καταστράφηκε ολοσχερώς» τη δεκαετία του 1990, επομένως τα οστά αυτά είναι τα «μόνα στοιχεία για αυτό που φαίνεται πως είναι μια σπάνια μεσολιθική ταφή».

Two boxes of human remains rediscovered after 55 years have been found to be as old as the Cheddar Man - Britain's oldest complete skeleton. https://t.co/0vygjBHB6H

