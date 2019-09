Στα χνάρια της Γκρέτα: 12χρονος Ιταλός διαδήλωσε μόνος του για το κλίμα στους δρόμους της μικρής πόλης του (pics & vid)

Η φωτογραφία ενός 12χρονου δεσπόζει στα πρωτοσέλιδα του ιταλικού Τύπου, αφού ο μικρός Ιταλός διαδήλωσε την Παρασκευή (27/9) μόνος του στους δρόμους της μικρής πόλης του, συμμετέχοντας στο κίνημα για την προάσπιση του κλίματος ''Fridays for Future''.

Με την πρωτοβουλία αυτή, ο Ποτίτο Ρουγκιέρο, που ζει στην πόλη Στορναρέλα, σε απόσταση 160 χλμ βορειοανατολικά της Νάπολης, στη νότια Ιταλία, ακολουθεί τα βήματα της Γκρέτα Τούνμπεργκ, της 16χρονης Σουηδέζας, που ξεκίνησε το κίνημα Fridays for Future, επίσης μόνη της.

«Είπα στον εαυτό μου: Αν η Γκρέτα τα κατάφερε μόνη της να ηγηθεί μιας παγκόσμιας μάχης, γιατί εγώ δεν μπορώ;», διερωτήθηκε ο Ρουγκιέρο, σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε σήμερα (28/9) στην εφημερίδα ''La Repubblica''.

Ο 12χρονος εξήγησε ότι αποφάσισε να συμμετάσχει στις διαδηλώσεις για το κλίμα, παρά το γεγονός ότι οι καθηγητές στο σχολείο του, του είπαν ότι θα επιτρέψουν μόνο στους μεγαλύτερους μαθητές να πάρουν μέρος στις κινητοποιήσεις. Μαζί του, υποτίθεται, θα πήγαιναν και άλλοι συμμαθητές του, «όμως την προηγούμενη νύχτα, αφού μίλησα με τους φίλους μου, συνειδητοποίησα ότι ήμουν, τελικά, ο μόνος που ήθελα να διαδηλώσω», σημείωσε.

Si chiama Potito e ha 12 anni. Ieri è stato l'unico a scendere in piazza per manifestare contro i cambiamenti climatici nel suo paese, Stornarella, in provincia di Foggia pic.twitter.com/rctUn7UTVa

