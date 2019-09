Οι αντάρτες Χούθι ισχυρίζονται πως αιχμαλώτισαν χιλιάδες αξιωματικούς του στρατού ξηράς της Σαουδικής Αραβίας

Καζάνι που βράζει η Σαουδική Αραβία...

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, δήλωσαν το Σάββατο (28/9) ότι πραγματοποίησαν μία επίθεση κοντά στα σύνορα με την περιοχή Ναζράν, που βρίσκεται στα νότια της Σαουδικής Αραβίας, και αιχμαλώτισαν πάρα πολλούς αξιωματικούς του στρατού! Για την ακρίβεια, στη σχετική ανακοίνωση τονίζουν πως «έχουν αιχμαλωτίσει χιλιάδες στρατιωτικούς και εκατοντάδες οχήματα»!

Το Reuters έχει ζητήσει ένα σχόλιο από τη Σαουδική Αραβία, η οποία τηρεί, προς το παρόν, σιγή ιχθύος...

Αν πράγματι, ωστόσο, έχει συμβεί κάτι τέτοιο, η κατάσταση, πλέον, μετά από τέσσερα χρόνια εχθροπραξιών, φαίνεται πως μυρίζει πιο έντονα από ποτέ μπαρούτι...

Μόλις πριν από λίγες μέρες, άλλωστε, η οργάνωση των Χούθι επιτέθηκε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε δύο εργοστάσια της σαουδαραβικής εταιρείας Aramco...

UPDATE: Yemeni Houthis claim to have captured Saudi Army officers in attack near joint border pic.twitter.com/UmUAQyYRBt

— Sputnik (@SputnikInt) September 28, 2019