Ακτιβιστές πασάλειψαν με μελάσα την Πυραμίδα του Λούβρου (pics & vid)

Οικολόγοι διαδηλωτές πασάλειψαν τη γυάλινη Πυραμίδα του Λούβρου με μελάσα, στο πλαίσιο μιας διαμαρτυρίας κατά των καταστροφικών για το περιβάλλον, όπως λένε, δραστηριοτήτων της πετρελαϊκής εταιρείας, χορηγού του μουσείου, Total.

Ντυμένοι στα μαύρα, οι ακτιβιστές μέλη του κινήματος «Ας Ελευθερώσουμε τον Λούβρο» γέμισαν με βρώμικα αποτυπώματα παλάμης την περίφημη πυραμίδα, ένα δημοφιλές αξιοθέατο του Παρισιού, μπροστά στα γεμάτα περιέργεια βλέμματα των τουριστών.

Η Total είναι χορηγός του Λούβρου τα τελευταία χρόνια, αναφέρεται στον ιστότοπο του μουσείου. Μεταξύ άλλων, έχει κάνει δωρεές για την ανακαίνιση της Γκαλερί Apollo και τη δημιουργία του τμήματος Ισλαμικών Τεχνών.

CLIMATE STRIKE Paris France. Activists mark the Louvre with hand prints in molasses to protest museum’s partnership w oil & gas. pic.twitter.com/3uX5sxd53c

— Lance.Chronicle (@ChronicleLance) September 27, 2019