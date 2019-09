11χρονος οδήγησε 320χλμ. για να συναντήσει έναν άγνωστο που γνώρισε στο Snapchat (pic)

Ένα 11χρονο αγόρι πήρε το αυτοκίνητο του αδερφού και οδήγησε 320 χιλιόμετρα, για να συναντήσει έναν ξένο που γνώρισε στο Snapchat!

Για καλή του τύχη, όμως, εντοπίστηκε από τον αστυνομικό Christopher Braun πριν φτάσει στον προορισμό του, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του Αστυνομικού Τμήματος του Charleston -που δημοσιεύτηκε στο Twitter.

Το απίστευτο περιστατικό συνέβη αργά το βράδυ της Κυριακής (22/9), όταν το αγόρι από το Simpsonville οδήγησε για περισσότερες από τρεις ώρες! Είχε σταματήσει σε ένα πάρκινγκ αυτοκινήτων, περίπου στις 12.30 π.μ., καθώς το GPS του έπαψε να λειτουργεί, λέγοντας στον αξιωματικό, που βρισκόταν -ευτυχώς- στο σημείο, ότι χάθηκε. Σύμφωνα με τον Braun, το αγόρι τού είπε ότι «πήρε το αυτοκίνητο του αδερφού του και οδήγησε στο Τσάρλεστον, για να συναντήσει έναν άγνωστο άνδρα που γνώρισε στο Snapchat».

Χρησιμοποίησε, μάλιστα και το τάμπλετ του πατέρα του, για να έχει και GPS, προκειμένου να τον οδηγήσει στη διεύθυνση, αλλά έχασε το σήμα. Το αγόρι, τότε, δεν είχε άλλη επιλογή από το να ζητήσει βοήθεια.

Στη συνέχεια, έδωσε το όνομά του, το όνομα του πατέρα του και τον αριθμό του πατέρα του και ο Braun ήρθε σε επαφή με τον μπαμπά του αγοριού, ο οποίος, μάλιστα, του είπε ότι μόλις τον είχε αναφέρει ως αγνοούμενο. Έπειτα, ο πατέρας και ο αδερφός του πήγαν να τον πάρουν.

Επειδή ο μικρός χρησιμοποιούσε το Snapchat, το μήνυμα που περιείχε τη διεύθυνση χάθηκε μετά από 10 δευτερόλεπτα.

Η αστυνομία διερευνά τώρα ποιος είναι ο εν λόγω άνθρωπος, καθώς, όπως είναι προφανές, κάτι δεν πάει καλά εδώ... Παροτρύνει, επίσης, τώρα τους γονείς να μιλάνε στα παιδιά τους, για να είναι ασφαλή όταν χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Charleston Police Reunite 11-year-old Boy With Family After He Drove Alone From Simpsonville To Charleston#chsnews pic.twitter.com/HDElVkOZXc

— Charleston P.D. (@CharlestonPD) September 24, 2019