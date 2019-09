Ισχυρός σεισμός στην Κωνσταντινούπολη (pics & vids)

Σύμφωνα με το Σεισμολογικό Παρατηρητήριο του Καντίλι και το Ινστιτούτο Σεισμολογικών Ερευνών της Τουρκίας ο σεισμός είχε μέγεθος 5,7 Ρίχτερ.

Το επίκεντρό του εντοπίζεται στη θάλασσα του Μαρμαρά, 70 χιλιόμετρα δυτικά της Κωνσταντινούπολης.

5.7 magnitude #earthquake in #Istanbul. People went out of bioldings to the streets, so far no details of damage #deprem pic.twitter.com/9NKwzscOEN

— Osama Bin Javaid (@osamabinjavaid) September 26, 2019