Εξαιρετικά σπάνιο νόμισμα του βασιλιά που παραιτήθηκε από έρωτα πουλήθηκε για 150.000 ευρώ (pics)

Ένα εξαιρετικά σπάνιο χάλκινο νόμισμα, που «κόπηκε» στην Αγγλία στη διάρκεια της βραχύβιας θητείας του βασιλιά Εδουάρδου του 7ου, πουλήθηκε αντί 150.000 ευρώ!

Το εν λόγω νόμισμα (λίρα) κατασκευάστηκε -δοκιμαστικά- το 1937 από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο, ενόψει της στέψης του Εδουάρδου την ίδια χρονιά. Ωστόσο, δεν μπήκε ποτέ σε μαζική παραγωγή, καθώς ο Εδουάρδος εγκατέλειψε τον θρόνο τον Δεκέμβριο του 1936, για να παντρευτεί την αγαπημένη του Γουάλις Σίμπσον και να ζήσει μαζί της -στο απόλυτο love story του 20ού αιώνα!

An extremely rare coin struck for the short-lived reign of King Edward VIII has sold for a record price https://t.co/0uwbRdZkrb #r4today

