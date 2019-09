Φιλούσε στο στόμα αρκούδες, αλλά μία από αυτές της έφαγε το πόδι (pics & vid)

Άσχημα παιχνίδια που παίζει η μοίρα...

Η γνωστή για την αγάπη της και τα φιλιά της -στο στόμα- στις αρκούδες, η διάσημη φύλακας ζωολογικού κήπου, Vera Blishch, δέχθηκε άγρια επίθεση από μία αρκούδα, με αποτέλεσμα να χάσει το πόδι της!

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τετάρτης (25/9), την ώρα που η Vera εκπαίδευε έναν νεαρό υπάλληλο στον Δημοτικό Ζωολογικό Κήπο Ussuriysk, στα ανατολικά της Ρωσίας.

Ξαφνικά, και ενώ οι δυο τους βρίσκονταν κοντά σε ένα κλουβί, μια αρκούδα της επιτέθηκε μέσα από τα κάγκελα, μπήζοντας με δύναμη τα δόντια της στο πόδι της!

Η Vera μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, εκεί όπου οι γιατροί έπρεπε, δυστυχώς, να της ακρωτηριάσουν το πόδι από το γόνατο και κάτω.

