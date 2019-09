Δεν είναι επιστημονική φαντασία: Πτήση Αγγλία-Αυστραλία σε 4 ώρες με αυτόν τον κινητήρα (pics & vid)

Ένα ταξίδι στην Αυστραλία από το βόρειο ημισφαίριο, όποια και αν είναι η αφετηρία του, είναι ένα πολύ κουραστικό ταξίδι.

Χρειάζονται συνήθως περισσότερες από 20 ώρες για να φτάσει κανείς στον προορισμό του, και αυτό τα λέει όλα.

Αλλά αυτό πρόκειται να αλλάξει... Δραματικά πολύ.

Η βρετανική εταιρεία Reaction Engines, λοιπόν, εργάζεται πάνω σε έναν νέο πυραυλοκινητήρα, τον οποίο έχει ονομάσει Sabre, που θα επέτρεπε σε ένα αεροσκάφος να φτάσει την τελική ταχύτητα των 3200 χλμ/ώρα! Ένα επίτευγμα, που θα κάνει την πτήση Λονδίνο-Σίδνεϊ... παιχνιδάκι, καθώς δεν θα ξεπερνάει τις 4 ώρες, μιας και τα αεροσκάφη θα μπορούν να ταξιδεύουν με ταχύτητα πέντε φορές μεγαλύτερη της ταχύτητας του ήχου και διπλάσια εκείνης του θρυλικού Κονκόρντ!

BBC News - Within ten years UK's air-breathing rocket engine could get you to Sydney in four hours https://t.co/hLNPRCflLQ — Bill Oddy (@biloddy) September 25, 2019

Μιλάμε για ένα συγκλονιστικό επιστημονικό και τεχνολογικό επίτευγμα, το μεγαλύτερο στην τεχνολογία των κινητήρων προώθησης, που έρχεται να αλλάξει την ιστορία των εναέριων μεταφορών.

Τα λόγια του δρ Graham Turnock, του Οργανισμού Διαστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι χαρακτηριστικά: «Δεν είναι επιστημονική φαντασία, δεν είναι όνειρο. Μιλάμε για μία πραγματικότητα! Και ναι, το ταξίδι από τη Μεγάλη Βρετανία θα μπορούσε να γίνεται σε 4, περίπου, ώρες. Να είστε σίγουροι, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεστε τα αεροπορικά ταξίδια θα αλλάξει τελείωσε σε δέκα χρόνια».

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι κινητήρες Sabre θα είναι έτοιμοι να χρησιμοποιηθούν το 2030. Ουσιαστικά, με τους... πυραύλους αυτούς τα αεροσκάφη θα έχουν, πλέον, τη δυνατότητα να βγαίνουν από την ατμόσφαιρα της Γης (σαν διαστημόπλοια) και άρα να μειώνουν κατά πολύ τις αποστάσεις.

Οι σχεδιαστές του κινητήρα τονίζουν πως για να τον δούμε στα σημερινά αεροσκάφη θα πρέπει να γίνει επανασχεδιασμός ολόκληρου του κινητήρα τους. Ο Sabre, πάντως, έχει λάβει ήδη έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και περιμένει...