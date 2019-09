Οι ισχυροί του κόσμου πειράχτηκαν από την ομιλία της Γκρέτα Τούνμπεργκ (pics & vid)

Από χθες η είδηση που κυκλοφορεί στα ΜΜΕ ενημέρωση ΟΛΟΥ του κόσμου, δεν είναι άλλη από την ομιλία της Γκρέτα Τούνμπεργκ στα Ηνωμένα Έθνη για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της.

Το ύφος της 16χρονης Σουηδέζας, αλλά και τα όσα είπε, κέντρισαν την προσοχή όλων όσων πραγματικά ενδιαφέρονται για το σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο το αύριο αυτού του πλανήτη.

Θυμίζουμε πως μεταξύ άλλων, η νεαρή ακτιβίστρια είπε: «Όλα είναι λάθος. Δεν έπρεπε να είμαι εδώ, έπρεπε να βρίσκομαι στο σχολείο μου, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πώς τολμάτε; Μου κλέψατε τα όνειρά μου και την παιδική ηλικία μου με τα κενά λόγια σας. Ο κόσμος υποφέρει, πεθαίνει. Ολόκληρα οικοσυστήματα καταρρέουν, βρισκόμαστε στις αρχές ενός μαζικού αφανισμού κι εσείς για το μόνο που μιλάτε είναι για τα χρήματα, για παραμύθια μας αέναης οικονομικής ανάπτυξης; Πώς τολμάτε;

Μας εγκαταλείψατε. Όμως, οι νέοι αρχίζουν να κατανοούν την προδοσία σας. Εάν εσείς αποφασίσατε να μας εγκαταλείψετε, εγώ σας λέω: δεν θα σας συγχωρήσουμε ποτέ.

Ο κόσμος ξυπνάει και η αλλαγή έρχεται, είτε σας αρέσει είτε όχι. Ευχαριστώ».

Μπορεί η αίθουσα να χειροκροτούσε, όμως οι αντιδράσεις που άρχισαν να κάνουν αργότερα, μόνο αναμενόμενες δεν ήταν...

Πρώτος και καλύτερος, ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να κάνει ποστάρει ένα μήνυμα στο Twitter που μόνο ως ειρωνικό μπορεί να εκληφθεί, καθώς έλεγε: «Φαίνεται ένα πολύ χαρούμενο, νέο κορίτσι που κοιτάζει μπροστά σε ένα λαμπερό και υπέροχο μέλλον. Τόσο όμορφο θέαμα!».



She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019