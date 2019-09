Αποκαλύφθηκε ο «χαμένος» Πικάσο που κρυβόταν 100 χρόνια σε άλλο έργο του Ισπανού ζωγράφου (pics)

Μία νέα, εκπληκτική τεχνολογία πέτυχε να ανακατασκευάσει προσεκτικά έναν πίνακα του Πάμπλο Πικάσο, που δεν είχε δει ποτέ ο κόσμος, μιας και... κρυβόταν πίσω από άλλο έργο του Ισπανού ζωγράφου, περισσότερα από 100 χρόνια τώρα!

Πρόκειται για μία γυναικεία φιγούρα, η οποία βρίσκεται «κρυμμένη» σε μία από τις πιο διάσημες δημιουργίες του Πικάσο από την «μπλε περίοδο» (όταν ζωγράφιζε σχεδόν αποκλειστικά σε αποχρώσεις του μπλε), που ονομάζεται «ο γέρος κιθαρίστας», και η οποία χρονολογείται από το 1903. Τότε, ο κορυφαίος ζωγράφος ήταν μόλις 22 ετών και πάμφτωχος!

Αν κοιτάξετε προσεκτικά τον πίνακα, θα μπορέσετε να δείτε αμυδρά μία γυναικεία σιλουέτα πίσω από το κεφάλι του ηλικιωμένου.

Από το 1998 έχουν ανακαλύψει οι ιστορικοί της τέχνης τη γυναίκα, χρησιμοποιώντας ακτίνες Χ, αλλά τώρα, για πρώτη φορά, ερευνητές στο Λονδίνο εφάρμοσαν μία σύγχρονη τεχνική και κατάφεραν να αποκρυπτογραφήσουν τις λεπτομέρειες του προηγούμενου έργου, αποκαλύπτοντας την κρυμμένη ζωγραφιά με όλη την παλιά της δόξα!

Η τεχνική της μηχανικής όρασης, όπως λέγεται, μπορεί να διακρίνει τις ζωγραφιές από διαφορετικούς καλλιτέχνες σύμφωνα με το ξεχωριστό στιλ του καθενός και να ανακατασκευάσει χαμένα έργα τέχνης.

Τώρα, γιατί ο Πικάσο «έκρυψε» τη γυναίκα εκεί, το πιο πιθανό είναι να μην είχε αρκετά χρήματα για να αγοράσει νέους καμβάδες και έπρεπε να ζωγραφίσει πάνω σε χρησιμοποιημένους!

This Picasso painting had never been seen before because the artist had painted over it with "Old Guitarist". Now, an AI neural network has reconstructed an image the artist created and painted over during his Blue Period.

A Picasso which had been painted over and feared irretrievable has been remarkably recreated by London scientists using cutting-edge neural technology.

The Old Guitarist is one of the Spanish artist’s most poured-over pieces as it is thought to reflect … https://t.co/SAMWpG2fgJ pic.twitter.com/y7vfSa5Fps

— Newsypeople (@newsypeople) September 21, 2019