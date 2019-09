Ήρωας υδραυλικός που αρνήθηκε να χρεώσει 91χρονη γυναίκα με λευχαιμία έλαβε 90.000 ευρώ σε δωρεές (pics)

«Κάνε το καλό και ρίξτο στο γιαλό», λέει ο σοφός λαός.

Τώρα, βέβαια, δεν ξέρουμε αν το λένε και οι Άγγλοι αυτό, αλλά, όπως και να έχει, το ρητό επιβεβαιώνεται...

Ένας καλός υδραυλικός, λοιπόν, που παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν σε ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες στο Μπέρνλι, ελπίζει τώρα να επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα, αφού έλαβε 90.000 ευρώ σε δωρεές!

This is the invoice from plumber, James Anderson in Burnley after fixing a lady's boiler - gives me a little hope for humanity after all pic.twitter.com/zddMJO2f4a

Ο 52χρονος Τζέιμς Άντερσον κινδύνευε με χρεοκοπία, αλλά προκειμένου να συνεχίσει να βοηθάει ανθρώπους που τον είχαν ανάγκη, έκλεισε, τελικά, την ιδιωτική του επιχείρηση, μετατρέποντάς τη σε μη κερδοσκοπική εταιρεία. Και όταν η γενναιοδωρία του έγινε γνωστή, μετά από μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, με τον μηδενικό λογαριασμό που έστειλε σε 91χρονη γυναίκα με οξεία λευχαιμία, έγινε χαμός! Ο κ. Άντερσον δέχθηκε χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα με επαίνους, και, κυρίως, δεκάδες χιλιάδες ευρώ, με τις δωρεές να ξεπερνούν τις 90.000!

«Βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν το ίδιο στην Αμερική, στη Γαλλία και στην Αυστραλία και επικοινωνούν μαζί μου για να τους δώσω συμβουλές και καθοδήγηση, για το πώς θα το εφαρμόσουν στις χώρες τους», τόνισε ο 52χρονος υδραυλικός.

Όπως λέει, στόχος του είναι να χρησιμοποιήσει τις δωρεές για την επέκταση της βοήθειας σε πιο ευάλωτους ανθρώπους, σε ολόκληρη την Αγγλία.

Μάλιστα, η αυξημένη προβολή του έργου του κ. Anderson οδήγησε κάποιους στο να έρθουν σε επαφή μαζί του για να μάθουν πώς μπορούν να βοηθήσουν και αυτοί, χωρίς να είναι υδραυλικοί οι ίδιοι. Μια γυναίκα, για παράδειγμα, που εμπνεύστηκε από το έργο του, χτύπησε την πόρτα του γείτονά της, για να ανακαλύψει ότι ήταν χωρίς ζεστό νερό για δύο χρόνια!

Τη στιγμή που ο κ. Άντερσον έχει δώσει προτεραιότητα στην ευημερία των άλλων, ξένοι έρχονται σε επαφή μαζί του για να τον βοηθήσουν να εξοφλήσει το χρέος του, το οποίο αποπλήρωσε, μάλιστα, από τότε που έκανε τη μετάβαση σε μη κερδοσκοπική εταιρεία. Είπε: «Μια κυρία από το Λονδίνο έβαλε 3.000 ευρώ στον προσωπικό μου τραπεζικό λογαριασμό για να πληρώσω το χρέος μου, και ένας άλλος κύριος έβαλε 2.000 ευρώ για μένα. Αυτά τα λεφτά θα κρατήσουν τους... λύκους μακριά από την πόρτα μου και με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να αγγίξω τα χρήματα από τις δωρεές»!

We need more people like this!

Plumber James Anderson has gone viral after a picture of his bill for £0 was shared.

He didn’t charge a 91-year-old woman with acute leukaemia anything and said “We will be available 24 hours to help her and keep her as comfortable as possible”. pic.twitter.com/hykwyRTKIv

— Nation Radio Scotland (@NationScotland) September 17, 2019